Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa: ¿qué ocurrió?

Alexa Torrex volvió a pronunciarse en sus redes sociales luego de varios días de ausencia. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un mensaje con el que buscó explicar el momento personal que atraviesa.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el momento que atraviesa?

Tras anunciar el lanzamiento de su nueva canción, Alexa Torrex había reducido su actividad en redes, situación que generó preguntas entre sus seguidores. Finalmente, Torrex decidió explicar el motivo de su ausencia a través de un mensaje.

En la publicación, la creadora de contenido aseguró que era consciente de que muchas personas habían estado pendientes de ella y recordó que días atrás había mencionado que estaba enfrentando una fecha difícil.

Alexa Torrex reveló detalles sobre el momento que atraviesa / (Foto de Canal RCN)

Sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido, explicó que se trató de una experiencia dolorosa de la que aún continúa recuperándose.

Alexa señaló que tomó la decisión de no revelar el motivo porque considera que existen situaciones personales que, aunque hacen parte de la vida, no siempre deben hacerse públicas. Con ese mensaje pidió comprensión a quienes han seguido de cerca su proceso.

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¿Por qué Alexa Torrex decidió no contar lo que ocurrió?

Durante su pronunciamiento, Alexa Torrex explicó que entendió que no todas las experiencias deben compartirse públicamente. Según expresó, prefiere vivir este proceso de manera privada mientras continúa avanzando en su recuperación.

También aprovechó el mensaje para agradecer a las personas que la acompañaron en ese momento. Contó que estuvo rodeada de familiares, amigos y personas cercanas que la apoyaron y permanecieron con ella, algo que, según afirmó, marcó una diferencia importante durante esos días.

Alexa Torrex se pronunció sobre la situación personal que atraviesa / (Foto de Canal RCN)

La creadora de contenido indicó que ese respaldo le permitió afrontar la situación de una manera distinta y que hoy siente tranquilidad al recordar que no tuvo que enfrentar sola ese proceso.

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¿Por qué Alexa Torrex dijo que sus seguidores la notarán diferente?

En el mismo mensaje, Alexa Torrex explicó que durante los próximos días es posible que sus seguidores la perciban más seria o con un estado de ánimo diferente al habitual. Sin embargo, dejó claro que su intención es continuar con sus proyectos.

Además, envió un mensaje de tranquilidad a quienes han manifestado preocupación por ella. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que confía en que logrará superar este momento, como ha ocurrido en otras etapas de su vida.

Para finalizar, agradeció las muestras de apoyo y los mensajes que ha recibido en redes sociales. Sus palabras generaron múltiples reacciones entre los internautas, quienes le expresaron mensajes de acompañamiento y le desearon una pronta recuperación emocional.