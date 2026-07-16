Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Hoy es el cumpleaños de Juanda Caribe? Estas fueron sus declaraciones en torno a la polémica por la fecha

El comediante publicó un carrusel de fotos en el que explica por qué cree que las personas lo están felicitando el 16 de julio.

SuperLike Por: Laura Pineda
Juanda Caribe
Juanda Caribe se pronunció en torno a la polémica de su cumpleaños (Foto por Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha dado de qué hablar durante los últimos días tras oficializar su relación con la también exparticipante de la producción de RCN, Mariana Zapata. Sin embargo, esta no ha sido la única razón por la que ha llamado la atención pues publicó una serie de fotografías con un mensaje que en el que reveló la verdadera fecha de su cumpleaños.

Juanda Caribe
Juanda Caribe compartió una publicación aclarando cuándo es la fecha de su cumpleaños (Foto por Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su cumpleaños?

En una publicación reciente, el comediante se pronunció sobre su cumpleaños y el debate que ha generado en relación con la fecha exacta.

Juanda Caribe escribió que hoy sí es su cumpleaños, pero su cumpleaños artístico. El cantante recordó los primeros años de su carrera, y compartió fotografías de cómo fueron sus primeras presentaciones, apariciones en programas de televisión, y primeros conciertos.

Hoy cumplo años, sí, pero de vida artística. Un 16 de julio de 2010 inicié mi carrera en Barranquilla en un lugar llamado 'Silvestreando' en la 93 con 51 B.

El cantante también reflexionó sobre cómo ha sido su trayectoria desde los incios de su carrera, y enfatizó que sigue motivado.

Hoy 16 años después navegando mareas de todo tipo siento que todo ha valido la pena. Este arte me cambió la vida y la de mi familia, sigo motivado y con ganas de seguir adelante.

Juanda Caribe también se pronunció frente a la polémica que existe sobre la fecha de su nacimiento, y su fecha de cumpleaños artísitico.

El barranquillero expresó que muchas personas habían confundido su natalicio con la fecha en que inició su carrera profesional, y les pidió a sus seguidores que vieran el carrusel hasta el final.

En el carrusel, el humorista barranquillero compiló varios videos en los que se especula sobre su cumpleaños, y cómo algunos creadores de contenido compartieron erróneamente el día de nacimiento.

Artículos relacionados

¿Por qué los fans de Juanda Caribe piensan que su cumpleaños es el 16 de julio?

Al buscar cuándo cumple Juanda Caribe, en Google, aparece en un resumen generado por la IA, que señala que la fecha de nacimiento del empresario es el 16 de julio.

Esta información incorrecta, ha sido una de las principales causas por las que sus seguidores aseguran que esa es su fecha de cumpleaños. Además, en otras páginas web también aparece la información falsa sobre el natalicio.

Juanda Caribe
Muchos usuarios confundieron la fecha del natalicio de Juanda Caribe con el cumpleaños artístico del cantante (Foto por Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cuándo es la fecha de nacimiento de Juanda Caribe?

De acuerdo con el cantante, su fecha de nacimiento fue el 21 de abril de 1994 en Barranquilla Colombia. Incluso, este año, celebró su cumpleaños junto a sus compañeros mientras se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, en la tercera temporada, cuando llevaba 100 días en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026 Talento nacional

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

René Higuita y Vozinha coincidieron tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que generó todo tipo de reacciones.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación

Sara Corrales enamoró a sus seguidores al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación en el Mundial.

Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo Lionel Messi

¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes

Unas imágenes que circulan desde hace varios años volvieron a viralizarse y reavivaron rumores sobre el futbolista.

Lo más superlike

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La artista se sinceró en una reconocida revista sobre su polémica ruptura con Feid.

Cuánta plata se lleva el que gane el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"