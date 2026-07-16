El exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha dado de qué hablar durante los últimos días tras oficializar su relación con la también exparticipante de la producción de RCN, Mariana Zapata. Sin embargo, esta no ha sido la única razón por la que ha llamado la atención pues publicó una serie de fotografías con un mensaje que en el que reveló la verdadera fecha de su cumpleaños.

Juanda Caribe compartió una publicación aclarando cuándo es la fecha de su cumpleaños (Foto por Canal RCN).

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su cumpleaños?

En una publicación reciente, el comediante se pronunció sobre su cumpleaños y el debate que ha generado en relación con la fecha exacta.

Juanda Caribe escribió que hoy sí es su cumpleaños, pero su cumpleaños artístico. El cantante recordó los primeros años de su carrera, y compartió fotografías de cómo fueron sus primeras presentaciones, apariciones en programas de televisión, y primeros conciertos.

Hoy cumplo años, sí, pero de vida artística. Un 16 de julio de 2010 inicié mi carrera en Barranquilla en un lugar llamado 'Silvestreando' en la 93 con 51 B.

El cantante también reflexionó sobre cómo ha sido su trayectoria desde los incios de su carrera, y enfatizó que sigue motivado.

Hoy 16 años después navegando mareas de todo tipo siento que todo ha valido la pena. Este arte me cambió la vida y la de mi familia, sigo motivado y con ganas de seguir adelante.

Juanda Caribe también se pronunció frente a la polémica que existe sobre la fecha de su nacimiento, y su fecha de cumpleaños artísitico.

El barranquillero expresó que muchas personas habían confundido su natalicio con la fecha en que inició su carrera profesional, y les pidió a sus seguidores que vieran el carrusel hasta el final.

En el carrusel, el humorista barranquillero compiló varios videos en los que se especula sobre su cumpleaños, y cómo algunos creadores de contenido compartieron erróneamente el día de nacimiento.

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¿Por qué los fans de Juanda Caribe piensan que su cumpleaños es el 16 de julio?

Al buscar cuándo cumple Juanda Caribe, en Google, aparece en un resumen generado por la IA, que señala que la fecha de nacimiento del empresario es el 16 de julio.

Esta información incorrecta, ha sido una de las principales causas por las que sus seguidores aseguran que esa es su fecha de cumpleaños. Además, en otras páginas web también aparece la información falsa sobre el natalicio.

Muchos usuarios confundieron la fecha del natalicio de Juanda Caribe con el cumpleaños artístico del cantante (Foto por Canal RCN).

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¿Cuándo es la fecha de nacimiento de Juanda Caribe?

De acuerdo con el cantante, su fecha de nacimiento fue el 21 de abril de 1994 en Barranquilla Colombia. Incluso, este año, celebró su cumpleaños junto a sus compañeros mientras se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, en la tercera temporada, cuando llevaba 100 días en la competencia.