Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron emotivo reencuentro tras la victoria de Argentina

Tras el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial, las cámaras captaron un momento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación.

¿Cómo fue el reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la clasificación de Argentina?

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial dejó múltiples imágenes que llamaron la atención.

Además de la celebración en la cancha, uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Rodrigo De Paul se acercó a la tribuna para compartir el triunfo con sus familiares y seres cercanos.

En ese lugar se encontraba Tini Stoessel, quien viajó para acompañar al mediocampista durante esta etapa del torneo. Las cámaras registraron el instante en el que ambos se saludaron con un abrazo y un beso mientras intercambiaban algunas palabras en medio de los festejos.

El video comenzó a difundirse en distintas plataformas y fue compartido por miles de usuarios, quienes reaccionaron al reencuentro de la pareja tras la clasificación de Argentina a la final del campeonato.

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¿Por qué Tini Stoessel viajó para acompañar a Rodrigo De Paul?

La presencia de Tini Stoessel en las tribunas no pasó desapercibida entre los seguidores de la Selección Argentina. La cantante decidió sumarse a la delegación de familiares que acompaña al equipo durante el Mundial para apoyar a Rodrigo De Paul en una de las etapas más importantes de la competencia.

Su aparición coincidió con uno de los partidos más relevantes del torneo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que consiguió la clasificación luego de superar a Inglaterra.

Desde hace varios meses, tanto Tini como Rodrigo han mantenido un perfil reservado sobre su relación. Sin embargo, en diferentes oportunidades fueron vistos juntos en eventos, viajes y encuentros familiares, alimentando el interés de quienes siguen de cerca sus apariciones públicas.

Tini Stoessel compartió emotivo momento junto a Rodrigo De Paul / (Foto de AFP)

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¿Qué se sabe sobre el supuesto casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

El reencuentro entre ambos también reavivó las versiones sobre una posible boda. Los rumores comenzaron luego de que el periodista Ángel de Brito asegurara que la pareja estaría evaluando casarse.

Aunque ninguno de los dos confirmó esa información, Roberto De Paul, padre del futbolista, fue consultado recientemente sobre el tema durante una entrevista en el canal de streaming OLGA.

En sus declaraciones señaló que todavía no recibió una invitación, aunque comentó que, por lo que ha leído y escuchado, considera posible que la pareja decida casarse en algún momento.

Hasta ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul se han pronunciado sobre esos rumores. Mientras tanto, el video de su reencuentro tras la clasificación de Argentina a la final continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.