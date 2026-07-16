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Neymar sorprendió con costosa adquisición tras ser eliminado del Mundial, ¿de qué se trata?

El futbolista compartió su más reciente compra que costó alrededor de 23 millones de dólares y está en una zona exclusiva de Brasil.

SuperLike Por: Laura Pineda
Neymar
Neymar compartió su más reciente adquisición (Foto por AFP).

Neymar fue eliminado con la selección de Brasil del Mundial 2026 tras ser derrotado por la selección de Noruega. Tras jugar su último Mundial, Neymar reveló cuál fue su adquisición más reciente luego de terminar el torneo.

Neymar
La nueva adquisición de Neymar se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Brasil (Foto por AFP).

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¿Cómo reaccionó Neymar ante la derrota de Brasil en el mundial?

Tras ser derrotado por la selección de Noruega y no ganar el cupo para pasar a la siguiente etapa en el Mundial, Neymar no pudo evitar contener las lágrimas y expresar su tristeza tras la eliminación. El delantero anotó el único gol de Brasil en el tiempo añadido en el minuto 90 +10.

Durante una conferencia de prensa, Neymar afirmó que hizo todo lo posible para clasificar, pero no lo logró. También confirmó que este sería su último Mundial y dijo adiós de la selección brasilera. No obstante, en los últimos días se conoció que realizó una costosa compra.

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¿Cuál fue la costosa compra que hizo Neymar?

Se trata de una lujosa embarcación que costó alrededor de 23,3 millones de dólares, que equivale a 74.979.700 millones de pesos colombianos aproximadamente. El yate llegó este lunes 13 de julio a Angra dos Reis, que se considera como uno de los destinos más exclusivos de Brasil.

La noticia se dio a conocer gracias a Nadinho Marinheiro, creador de contenido y especialista en náutica, pues publicó un video en Instagram donde se lograba ver a la embarcación llegando al puerto.

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¿Cómo es el lujoso yate de Neymar?

Neymar bautizó al yate con el nombre de 'Enejota' y la embarcación cuenta con 46 metros de eslora (longitud) y una superficie útil de 800 metros cuadrados.

Además, tiene seis suites, un helipuerto en la cubierta superior, amplios espacios para relajarse, y el yate está diseñado para viajes de larga duración con total privacidad. También cuenta con cuatro motores y caballos de vapor cada uno y la embarcación puede ir a una velocidad de 37 kilómetros por hora.

El yate hizo un recorrido desde Fortaleza, hizo una parada en la Recife Marina, y siguió su trayecto hacia el sur hasta llegar a la BR Marinas en Angra dos Reis. Esta zona es frecuentemente visitada por la familia de Neymar, y se considera como uno de los sitios más solicitados por los propietarios de embarcaciones de alto valor en Brasil.

¿Cuándo llegará Neymar a recoger su yate?

Aunque el yate ya llegó al puerto acordado, Angra dos Reis, y ya se encuentra anclado allí, el futbolista aún no ha confirmado cuándo lo recogerá.

Neymar y un yate
Se estima que el yate de Neymar valió alrededor de 23,3 millones de dólares (Fotos por AFP y Freepik).
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