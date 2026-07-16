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Hijo de J Balvin protagonizó divertido momento con ‘palabrotas’ previo a triunfo de Argentina

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer protagonizó un divertido momento al decir una 'palabrota' previo al partido de Argentina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de J Balvin soltó inesperadas ‘palabrotas’ antes del triunfo de Argentina
Hijo de J Balvin soltó inesperadas ‘palabrotas’ antes del triunfo de Argentina. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer protagonizó un divertido momento en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, al soltar una 'palabrota' mientras seguía el partido. La espontánea reacción del pequeño desató risas entre sus padres y los seguidores de la pareja, justo antes del triunfo del equipo argentino.

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¿Cómo reaccionó el hijo de J Balvin ante la semifinal entre Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

Durante la tarde del miércoles 15 de julio, Valentina Ferrer y su hijo Río protagonizaron un divertido momento en redes sociales previo al partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de fútbol 2026.

MEMES DE argentina e inglaterra
Inglaterra versus Argentina en el Mundial 2026/AFP: ROBERTO SCHMIDT/Todd Kirkland

En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Valentina mostró una corta conversación que sostuvo con el menor antes de este encuentro deportivo. En ella, ambos se mostraron emocionados por conocer el resultado final.

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La espontánea reacción del pequeño provocó las risas de la modelo y de sus seguidores, poco antes de que la selección argentina sellara su clasificación a la final tras imponerse 2-1.

A bordo de su carro, Río dejó al descubierto que sus padres le permitían decir palabrotas en determinadas situaciones, entre ellas durante los partidos del Mundial en los que jugaran Argentina o Colombia. Sin embargo, como el encuentro aún no comenzaba, Valentina le recordó que solo podía hacerlo cuando iniciara el partido y durante cinco minutos.

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"Inglaterra vs. Argentina. ¡Vamos loco! P*ta madre, la c*ncha de la leona",expresó el menor, lo que provocó una reacción inmediata de Valentina: "Bueno, bueno, todavía no empezó el partido, falta para que puedas decir unas palabras cinco minutos".

El video no tardó en generar reacciones entre los seguidores de Valentina Ferrer, quienes se divirtieron con la espontaneidad de Río y la particular regla que sus padres le habrían puesto para decir palabrotas.

¿Cómo reaccionó Valentina Ferrer y su hijo Río ante la victoria de Argentina ante Inglaterra?

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, Valentina Ferrer celebró el triunfo de la selección de su país, pero dejó claro que había otro motivo que hacía ese momento aún más especial.

Ferrer dio a conocer que, además de la alegría por el logro deportivo de la Albiceleste, le ilusiona vivir el partido definitivo junto a su hijo Río, fruto de su relación con J Balvin: “Vamos a la final, qué felicidad, no sé qué me hace más feliz: saber que vamos a la final o saber que voy con Río a la final”

fecha gran final del mundial 2026
Argentina versus Inglaterra en el Mundial 2026/AFP: THOMAS COEX/CHARLY TRIBALLEAU
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