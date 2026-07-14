Captan inquietante comportamiento del caballo de Yeison Jiménez al oír su voz | VIDEO

Un reciente video relacionado con el fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez llamó la atención en redes sociales, donde quedó registrada la inesperada reacción de uno de sus caballos al escuchar la voz del artista a través de una de sus canciones, varios meses después de su muerte.

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¿Cómo reaccionó el caballo de Yeison Jiménez tras escuchar su voz meses después de su muerte?

En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual grabado, al parecer, por un familiar de Yeison Jiménez que se encontraba en su finca escuchando sus canciones, en el que captó el momento exacto en que ‘Capricho’, el caballo favorito del difunto artista reacciona de forma inesperada al escuchar su voz.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Allí se aprecia al equino, que se encuentra ensillado cerca al lugar, moverse tal y como lo hacía cuando Yeison Jiménez cabalgaba junto a él en vida, generando cientos de reacciones en redes sociales.

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Aunque se desconoce si el caballo reaccionó únicamente al escuchar la voz del cantante o si respondió a otros estímulos del momento, las imágenes conmovieron a los seguidores de Yeison Jiménez, quienes interpretaron la escena como un emotivo recuerdo del fuerte vínculo que el artista tenía con 'Capricho'.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al ver a su caballo ‘Capricho’ escuchando sus canciones?

El video, que comenzó a circular cuando se cumplen seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, no tardó en hacerse viral y desató una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el aparente vínculo que existía entre el reconocido cantante de música popular y su caballo 'Capricho'.

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Entre los comentarios que más llamaron la atención se leyeron mensajes como: "Los animales siempre recuerdan a los que aman", "Qué triste el fallecimiento de Yeison, ya son seis meses sin él", "Los caballos, como los delfines, tienen una conexión emocional con las personas" y "Se puso contento al escuchar a su amo, Yeison".

El registro audiovisual sigue sumando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde los seguidores de Yeison Jiménez continúan recordando al artista.