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Juanda Caribe desmintió rumores de demanda y reiteró su interés por el bienestar de su hija

Juanda Caribe desmintió los rumores sobre una supuesta demanda y aseguró que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe negó supuesta demanda y reveló su prioridad en medio de los rumores
Juanda Caribe negó supuesta demanda y reveló su prioridad en medio de los rumores. (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, respondió a los rumores que aseguraban que habría iniciado una demanda relacionada con el bienestar de su hija. El creador de contenido negó esa versión y afirmó que su prioridad sigue siendo que la menor esté bien, por lo que hizo un llamado a no difundir información falsa sobre su situación familiar.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre los rumores de demanda?

Con un comunicado publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanda Caribe se pronunció sobre los recientes rumores que lo señalaban de interponer una supuesta demanda en busca del bienestar de su hija, producto de su relación con su expareja Sheila Gándara.

Juanda Caribe aclaró los rumores y habló de su hija
Juanda Caribe aclaró los rumores y habló de su hija. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia desmintió esas versiones y aseguró que la información difundida en plataformas digitales era inexacta. Además, aclaró que "no ha interpuesto ninguna demanda ni ha iniciado acciones legales contra ninguna persona".

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Asimismo, explicó que su prioridad es cumplir con sus responsabilidades como padre y velar por el bienestar integral de su hija. Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores y al público en general para no difundir información falsa o sin verificar y evitar que continúen las especulaciones sobre su situación familiar.

“Su único interés es cumplir plenamente con sus responsabilidades como padre, así como velar por el bienestar integral de su hija. Agradecemos su comprensión y solicitamos respetuosamente abstenerse de difundir información falsa o sin verificar”.

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Con este pronunciamiento, Juanda Caribe buscó aclarar la situación y pidió evitar las versiones que no correspondan a la realidad, mientras continúa enfocado en su rol como padre.

¿Por qué terminó la relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara finalizó poco después de que el creador de contenido ingresó a La casa de los famosos Colombia. La modelo decidió tomar distancia del barranquillero luego de que en redes sociales se viralizaran supuestos chats que lo vinculaban con otras mujeres.

Adicional a esto, el acercamiento del exparticipante con la influenciadora Mariana Zapata también ocasionó la ruptura de su relación, por lo que antes de que este saliera del programa, Gándara ya se había mudado de la casa que compartían.

Actualmente Sheila se encuentra soltera, mientras que Juanda Caribe disfruta de las mieles del amor con Mariana Zapata.

Juanda Caribe desmintió rumores legales y dejó claro su interés por el bienestar de su hija
Juanda Caribe desmintió rumores legales y dejó claro su interés por el bienestar de su hija. (Foto Canal RCN).
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