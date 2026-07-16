Lautaro Martínez rompió en llanto tras el triunfo de Argentina; la razón conmovió a sus fans

Argentina volvió a instalarse en una final de la Copa del Mundo y, tras el pitazo final, uno de los momentos más comentados ocurrió lejos de la celebración colectiva. Lautaro Martínez compartió un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados.

¿Qué dijo Lautaro Martínez tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026?

La selección de Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y aseguró su lugar en el partido definitivo del torneo. El encuentro quedó marcado por el gol de Lautaro Martínez en los minutos finales, una anotación que desató la celebración del equipo.

Sin embargo, una vez terminó el compromiso, el delantero dejó una de las imágenes más recordadas de la jornada. Mientras atendía a los medios de comunicación, no pudo contener las lágrimas al recordar el camino que recorrió para llegar a este momento.

El atacante explicó que ese gol representaba un sueño que tenía desde niño. Recordó que cuando recibió sus primeros guayos comenzó a imaginar un momento como ese.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... Siempre soñé con hacer este gol. Es una alegría enorme"

Lautaro Martínez se quebró al recordar emotivo momento familiar / (Foto de AFP)

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Además, habló de su familia, afirmando que ellos transformaron su forma de vivir y disfrutar el fútbol.

"No paro de llorar, pienso en mi esposa, mis hijos, mis padres. Es muy difícil todo esto, son muchas sensaciones. Llamé recién a mi mamá, que estaba trabajando. Ella sufre mucho, prefiere irse a trabajar, le cuesta ver los partidos", contó.

¿Cómo consiguió Argentina la victoria frente a Inglaterra?

Inglaterra tomó la ventaja en el primer tiempo. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo la calma, ajustó su juego tras el descanso y encontró los espacios necesarios para darle vuelta al marcador en los minutos finales.

Enzo Fernández marcó el empate y mantuvo con esperanza a los argentinos. Después, cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo extra, apareció Lautaro Martínez para marcar el 2-1 definitivo.

Lautaro Martínez marcó el 2-1 de Argentina vs Inglaterra / (Foto de AFP)

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Tras el compromiso, el delantero explicó que había conversado antes del partido con algunos compañeros sobre la posibilidad de anotar. Incluso aseguró que había soñado con esa posibilidad.

"Lo soñé, lo juro, le dije a Alexis que iba a meter un gol y después en el banco le dije a Facu Medina...”

Con el triunfo sobre Inglaterra, Argentina disputará una nueva final mundialista frente a España, selección que también consiguió su clasificación tras superar la otra semifinal del torneo.

El compromiso está programado para el domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

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