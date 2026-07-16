Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Antonela Roccuzzo reapareció con inesperado mensaje tras el triunfo de Messi en el Mundial

Antonela Roccuzzo reaccionó al mensaje de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Antonela Roccuzzo no ocultó su emoción y dedicó conmovedor mensaje a Messi tras la semifinal
El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras clasificar con Argentina a la final mundial. (Foto: AFP)

Luego del triunfo de Argentina en la semifinal, Lionel Messicompartió con sus más de 513 millones de seguidores varias imágenes celebrando el paso de la Selección a la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Lionel Messi tras clasificar a la final del Mundial 2026?

En un disputado partido entre Argentina e Inglaterra, la selección albiceleste se impuso por 2-1 y consiguió su clasificación a la gran final de la Copa del Mundo y se enfrentará el próximo domingo contra España.

El futbolista argentino publicó varias fotografías en las que aparece dentro del campo de juego y en medio de la celebración junto a sus compañeros. Además de las imágenes un emotivo mensaje tras el triunfo.

Artículos relacionados

"¡¡¡La final!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió Messi.

Antonela Roccuzzo no ocultó su emoción y dedicó conmovedor mensaje a Messi tras la semifinal
El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras clasificar con Argentina a la final mundial. (Foto: AFP)

Sin duda, la publicación generó miles de reacciones y una de esas respuestas fue de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje tras la clasificación a la final.

“¡¡¡Sos increíble amor!!! ¡¡¡Gracias por tanto!!! ¡¡¡Vamoooos!!!”, escribió en los comentarios Antonela.

Y es que Messi no solo ha sido protagonista por su carrera deportiva, sino también por la historia de amor que ha construido junto a Antonela Roccuzzo.

¿Cómo comenzó la historia de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi?

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocieron cuando eran niños en Rosario, Argentina.

Artículos relacionados

El futbolista visitaba con frecuencia la casa de Lucas Scaglia, uno de sus mejores amigos, quien además es primo de Antonela. Desde entonces nació una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación sentimental.

Antonela Roccuzzo no ocultó su emoción y dedicó conmovedor mensaje a Messi tras la semifinal
El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras clasificar con Argentina a la final mundial. (Foto: AFP)

Cuando Messi se mudó a España para iniciar su carrera profesional, ambos estuvieron separados durante varios años. Sin embargo, más adelante retomaron el contacto y comenzaron oficialmente su historia de amor.

La pareja consolidó su relación durante los años siguientes y, antes de llegar al matrimonio, nacieron sus dos primeros hijos: Thiago, en 2012, Mateo, en 2015 y Ciro en 2018. En junio de 2017 celebraron su matrimonio en Rosario.

¿A qué se dedica Antonela Roccuzzo además de ser la esposa de Lionel Messi?

Aunque es reconocida por su relación con Messi, Antonela Roccuzzo inició hace unos años una carrera en odontología, pero luego de mudarse constantemente con el jugador, se dedicó a ser modelo para grandes marcas. Y además es empresaria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026 Talento nacional

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

René Higuita y Vozinha coincidieron tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que generó todo tipo de reacciones.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación

Sara Corrales enamoró a sus seguidores al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación en el Mundial.

Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo Lionel Messi

¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes

Unas imágenes que circulan desde hace varios años volvieron a viralizarse y reavivaron rumores sobre el futbolista.

Lo más superlike

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La artista se sinceró en una reconocida revista sobre su polémica ruptura con Feid.

Cuánta plata se lleva el que gane el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"