Antonela Roccuzzo reapareció con inesperado mensaje tras el triunfo de Messi en el Mundial

Luego del triunfo de Argentina en la semifinal, Lionel Messicompartió con sus más de 513 millones de seguidores varias imágenes celebrando el paso de la Selección a la final del Mundial 2026.

¿Qué mensaje compartió Lionel Messi tras clasificar a la final del Mundial 2026?

En un disputado partido entre Argentina e Inglaterra, la selección albiceleste se impuso por 2-1 y consiguió su clasificación a la gran final de la Copa del Mundo y se enfrentará el próximo domingo contra España.

El futbolista argentino publicó varias fotografías en las que aparece dentro del campo de juego y en medio de la celebración junto a sus compañeros. Además de las imágenes un emotivo mensaje tras el triunfo.

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"¡¡¡La final!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió Messi.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras clasificar con Argentina a la final mundial. (Foto: AFP)

Sin duda, la publicación generó miles de reacciones y una de esas respuestas fue de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje tras la clasificación a la final.

“¡¡¡Sos increíble amor!!! ¡¡¡Gracias por tanto!!! ¡¡¡Vamoooos!!!”, escribió en los comentarios Antonela.

Y es que Messi no solo ha sido protagonista por su carrera deportiva, sino también por la historia de amor que ha construido junto a Antonela Roccuzzo.

¿Cómo comenzó la historia de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi?

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocieron cuando eran niños en Rosario, Argentina.

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El futbolista visitaba con frecuencia la casa de Lucas Scaglia, uno de sus mejores amigos, quien además es primo de Antonela. Desde entonces nació una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación sentimental.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras clasificar con Argentina a la final mundial. (Foto: AFP)

Cuando Messi se mudó a España para iniciar su carrera profesional, ambos estuvieron separados durante varios años. Sin embargo, más adelante retomaron el contacto y comenzaron oficialmente su historia de amor.

La pareja consolidó su relación durante los años siguientes y, antes de llegar al matrimonio, nacieron sus dos primeros hijos: Thiago, en 2012, Mateo, en 2015 y Ciro en 2018. En junio de 2017 celebraron su matrimonio en Rosario.

¿A qué se dedica Antonela Roccuzzo además de ser la esposa de Lionel Messi?

Aunque es reconocida por su relación con Messi, Antonela Roccuzzo inició hace unos años una carrera en odontología, pero luego de mudarse constantemente con el jugador, se dedicó a ser modelo para grandes marcas. Y además es empresaria.