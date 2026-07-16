El Mundial 2026, ha dejado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado, en especial, por la final que se llevará a cabo entre la Selección de España y Argentina.

De este modo, una mujer que ha acertado varios pronósticos del Mundial 2026, ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales por revelar quién sería el ganador del Mundial 2026.

Artículos relacionados Viral Sale a la luz nueva psicofonía entre los escombros en Venezuela

¿Quién es la mujer que ha sido tendencia al compartir el ganador del Mundial 2026?

La mujer que ha hecho varias predicciones sobre el Mundial 2026, es Lola, quien ha sido tendencia en sus redes sociales por todos los sucesos que ha compartido sobre los pronósticos del Mundial 2026.

Por ello, Lola compartió un sorprendente pronóstico frente al equipo que se llevaría la copa del Mundo a través de su cuenta oficial de TikTok, en la que reveló las siguientes palabras:

“Predicción del Mundial 2026, si yo tuviera que decantarme por uno de los equipos, gana España y me voy a arriesgar a dar el resultado. La copa la levanta este país, llevándose la copa”, agregó Lola en la descripción del video.

Mujer compartió predicción diciendo que España ganaría el Mundial 2026. | Foto: Freepik

Con base en estas palabras, la mujer que compartió el pronóstico del Mundial 2026, ha desatado todo tipo de opiniones en las redes sociales, pues, ha atinado la mayoría de sus pronósticos, compartidos en sus plataformas oficiales.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

¿Qué otras predicciones se han hecho sobre el ganador del Mundial 2026?

En medio del partido más esperado que se llevará a cabo en el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios acerca del partido que se llevará a cabo próximamente.

¿Cuáles predicciones se han compartido del Mundial 2026? | AFP: Al Bello

De este modo, los internautas han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales por un reciente pronóstico que compartió Mhoni.

En un reciente video compartido por Mhoni en sus redes sociales, se evidencia que el ganador del Mundial 2026 sería la Selección de España.

La final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio y será transmitida en directo a través del Canal RCN.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!