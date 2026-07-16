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DT de Inglaterra rompió el silencio y se pronunció tras la derrota de Argentina: “No me arrepiento”

Thomas Tuchel llamó la atención al defender a su equipo tras la derrota del partido Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronunció tras la derrota de Argentina
Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, analizó el partido Argentina vs Inglaterra / (Foto de AFP)

La eliminación de Inglaterra frente a Argentina dejó varias preguntas sobre el planteamiento del equipo. Tras el partido, Thomas Tuchel, director técnico del equipo inglés respondió a las críticas y cuestionamientos.

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¿Quién es Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra?

Thomas Tuchel es el actual director técnico de la selección de Inglaterra. El entrenador alemán asumió el cargo con el objetivo de llevar al equipo a competir por el título del Mundial 2026 y, durante el torneo, logró instalar a los ingleses entre los cuatro mejores equipos.

¿Quién es Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra?
Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra / (Foto de AFP)

Sin embargo, su camino terminó en las semifinales luego de la derrota 2-1 frente a Argentina. Tras el encuentro, el estratega compareció ante los medios y defendió el plan con el que intentó contener el juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Lejos de señalar a sus jugadores, Tuchel asumió la responsabilidad por el resultado y aseguró que el equipo respondió de buena manera durante gran parte del compromiso.

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¿Qué dijo Thomas Tuchel tras la derrota de Inglaterra contra Argentina?

En una conversación con la prensa, Thomas Tuchel fue consultado por las críticas que recibió debido al planteamiento defensivo que adoptó una vez Inglaterra consiguió la ventaja parcial.

"No me arrepiento", afirmó.

Según el entrenador, el encuentro cambió después del gol de Anthony Gordon, ya que el equipo no logró sostener la intensidad que había mostrado hasta ese momento. Para Tuchel, el problema no estuvo relacionado con el esquema táctico, sino con la dificultad para recuperar la pelota y mantener la posesión.

¿Qué dijo Thomas Tuchel tras la derrota de Inglaterra contra Argentina?
Thomas Tuchel se pronunció tras la derrota de Inglaterra contra Argentina / (Foto de AFP)

El técnico también explicó que nunca renunció a buscar un segundo gol, aunque consideró que realizar variantes ofensivas no habría cambiado el desarrollo del compromiso.

Además, destacó que Inglaterra mantuvo su estructura 4-4-2 durante el partido, pero reconoció que con el paso de los minutos el equipo fue perdiendo iniciativa y terminó cediendo terreno ante la presión argentina.

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¿Por qué Thomas Tuchel reforzó la defensa ante Argentina?

Uno de los aspectos más comentados del partido fue la decisión de reforzar la última línea cuando Inglaterra estaba arriba en el marcador.

El entrenador explicó que el cambio respondió al dominio que comenzaba a ejercer Argentina por las bandas y al aumento de centros enviados al área inglesa.

De acuerdo con Tuchel, la intención era cerrar los espacios interiores y fortalecer el juego aéreo para evitar que el rival encontrara oportunidades claras. Sin embargo, la estrategia fue suficiente contra el avance argentino.

En los minutos finales, Enzo Fernández marcó el empate con un remate desde fuera del área y, posteriormente, Lautaro Martínez anotó el gol de la remontada y aseguró la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

Antes de finalizar su intervención, Tuchel reiteró que entiende que existan diferentes opiniones después de un resultado de este tipo, aunque dejó claro que mantiene su postura sobre las decisiones tomadas durante el encuentro.

¿Por qué Thomas Tuchel reforzó la defensa ante Argentina?
Thomas Tuchel se pronunció sobre la defensa ante Argentina / (Foto de AFP)
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