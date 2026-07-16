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La inquietante predicción de 2021 que ya acertó la final del Mundial 2026

Se viraliza la predicción que se hizo en 2021 sobre la final de la Copa Mundial 2026, acertando los países que disputaran el trofeo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aparece antigua predicción que ya acertó la final del Mundial
Una predicción de hace años ya acertó la final del Mundial. (AFP/ Josep Lago - AFP/ Molly Darlington)

Ya se conocieron los dos equipos que estarán en la final de la Copa Mundial FIFA 2026, luego de que Argentina venciera a Inglaterra el pasado miércoles 15 de julio, pues en los últimos cinco minutos de partido, el país latino anotó dos goles.

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Justo, apenas inició el segundo tiempo, los ingleses llevaban la victoria con un gol a cero, pero como se vio en otros partidos de Argentina, el equipo de Messi dio la pelea hasta el final y eso definió el resultado.

Por esto, el único país latinoamericano que logró superar los octavos de final y llegar hasta el último instante de la Copa del Mundo, se enfrentará a España este domingo 19 en Estados Unidos.

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Increíblemente, en redes ha circulado que las predicciones ya se habían hecho y estas mismas revelaron cómo quedaría el marcador en la final del torneo que duró más de un mes.

¿Cuál fue la predicción que acertó la final de la Copa Mundial FIFA 2026?

A través de las diferentes redes sociales, está circulando una predicción que hizo una cuenta de ‘X’ en julio del 2021, mencionando que en la Copa Mundial FIFA 2026, Argentina llegaría a la final con España.

Reaparece una predicción de hace años que ya acertó a los finalistas del Mundial
Aparece antigua predicción que ya acertó la final del Mundial. (AFP/ Juan Mabromata)

Pero eso no dijo, también reveló que otra vez, el país latino se llevaría la copa ganándole 3 a 2 al país hispano; lo que generó tanta conmoción es que se hizo esta adivinación hace muchos años y ahora, por lo menos una parte de la predicción se cumplió.

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Queda esperar si el domingo, esta profecía se termina de cumplir.

¿Cuáles han sido las reacciones ante la predicción que se hizo en 2021 sobre la Copa Mundial?

Los internautas no han dejado de reaccionar ante esta increíble predicción que se ha cumplido en cierta parte, pues algunos no pueden creer que ni siquiera había ocurrido el Mundial de 2022 y ya se hacía profecías sobre el presente año.

Una predicción de hace años ya acertó la final del Mundial
Reaparece una predicción de hace años que ya acertó a los finalistas del Mundial. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Así mismo, los argentinos están diciendo que no creen en esto, justo para no enviarse mala suerte y así, su país gane en la final de la Copa.

Otros deciden creer, porque según ellos, no es casualidad que se haya cumplido gran parte de esa predicción.

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