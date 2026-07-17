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Alexa Torrex preocupó tras revelar detalles sobre su estado de salud: “estoy bastante delicada”

Alexa Torrex preocupó a sus seguidores tras revelar detalles sobre su delicado estado de salud.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex habló de su estado de salud y encendió las alarmas entre sus seguidores
Alexa Torrex habló de su estado de salud y encendió las alarmas entre sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales y contar detalles sobre el delicado momento de salud que atraviesa. La creadora de contenido aseguró que se encuentra “bastante delicada” y compartió con sus seguidores cómo ha enfrentado esta situación.

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¿Cuál es el estado de salud de Alexa Torrex?

Alexa Torrex decidió sincerarse con sus seguidores sobre el difícil momento de salud que atraviesa. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido reveló que se encuentra "bastante enferma" y que los mareos le han impedido incluso permanecer de pie, razón por la que ha tenido que guardar reposo mientras avanza en su recuperación.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre su salud y generó preocupación en redes
Alexa Torrex rompió el silencio sobre su salud y generó preocupación en redes. (Foto Canal RCN).

“Estoy bastante enferma, no puedo pararme porque me mareo, me da de todo y ya me estoy recuperando de a poco, entonces me recuesto porque hay que guardar reposo para sentirme bien”.

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Aunque aseguró que continúa trabajando, también reconoció que su estado sigue siendo delicado y que ha contado con el apoyo permanente de sus padres, su mejor amiga y sus seguidores durante estos días.

“Pero sigo trabajando, pero en realidad estoy bastante delicada. Mis papás andan pendientes de mí, mi mejor amiga, y todos ustedes”.

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¿Qué está pasando con la salud de Alexa Torrex?

Además de actualizar sobre su condición, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente a quienes han comenzado a especular sobre su situación. Sin revelar cuál es el problema de salud que enfrenta, pidió que no se inventen rumores ni se difundan versiones sin fundamento, dejando claro que, por ahora, solo está enfocada en recuperarse.

Alexa Torrex preocupó al revelar cómo se encuentra de salud.
Alexa Torrex preocupó al revelar cómo se encuentra de salud. (Foto Canal RCN).

Por ahora, Alexa Torrex no ha revelado el diagnóstico ni las causas de su estado de salud. Mientras continúa con el reposo y su proceso de recuperación, sus seguidores permanecen atentos a las próximas actualizaciones que comparta a través de sus redes sociales.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a las novedades que comparta sobre su evolución y al momento en que pueda retomar su rutina con normalidad.

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