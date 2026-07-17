En las últimas horas, una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse el fallecimiento de su hijo.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la inesperada noticia que recibió al confirmarse la muerte de su hijo.

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¿Quién fue el hijo de la reconocida actriz que falleció en las últimas horas?

El nombre de la reconocida actriz Aylín Mujica Ricard se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse el fallecimiento de su hijo.

Así se confirmó el fallecmiento del hijo de Aylín Mujica Ricard. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de la periodista Mandy Fridmann quien anunció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 161 mil seguidores que se encontraba destrozada tras el fallecimiento del hijo de Aylín Mujica Ricard.

El hijo de la reconocida actriz que falleció fue Mauro Méndez, quien era su hijo mayor, fruto de su exrelación sentimental con el artista Osamu Menéndez.

Aunque por el momento la actriz Aylín Mujica no se ha pronunciado frente al fallecimiento de su hijo, varios internautas han recordado el importante legado que él dejó a lo largo de su carrera, pues, fue un destacado DJ.

Según reveló la periodista, una de las últimas conversaciones que tuvo Aylín con su hijo fue cuando le dijo que tenía neumonía y, por esa razón, le sugirió que no viajara.

Aunque no se ha confirmado la causa de su fallecimiento, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto en las redes sociales.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Mauro Méndez en sus redes?

Cabe destacar que Mauro Méndez dejó un importante legado a lo largo de su carrera, pues, demostró ser un destacado DJ, quien se dio a conocer por el nombre de MAAHEZ.

La última publicación que compartió MAAHEZ fue a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 38 mil seguidores, en la que compartió varios detalles de su carrera profesional, pues, era un reconocido DJ y, reveló las siguientes palabras en la descripción de la publicación: