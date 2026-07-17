Sara Corrales se pronunció luego del fuerte temblor en México

La actriz Sara Corrales se reportó con sus millones de fanáticos luego del fuerte temblor que sufrió México en la mañana de este viernes 17 de julio.

¿Tembló en México este viernes 17 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre el fuerte sismo que sufrió México en horas de la mañana de este viernes 17 de julio, con una magnitud de 7.4 con las costas de Chiapas en México.

Además hubo una réplica con una magnitud de 7.3, por lo que se generaron alertas de un posible Tsunami, tanto así que varias zonas estarían evacuando para evitar una tragedia.

Hasta el momento se reportaron algunos daños materiales en edificios, pero nada grave.

El sismo fue tan intenso que países vecinos como El Salvador y Guatemala también reportaron movimientos.

En redes sociales varios testigos compartieron imágenes de cómo se vivió el temblor, generando gran preocupación luego de los recientes temblores que sufrió Venezuela, que dejó miles de fallecidos.

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¿Qué dijo Sara Corrales tras el temblor en México?

La actriz Sara Corrales se pronunció en redes sociales sobre el temblor que se vivió en México, indicando que afortunadamente ella no lo sintió, pues en donde se encuentra no afectó dicho sismo.

La paisa aprovechó para agradecerles a sus fanáticos por la preocupación y por preguntar sobre su estado actual.

"Me vine a enterar del temblor por ustedes, no sentimos absolutamente nada. Esta niña (su hija) anda por aquí en la flojera total, pero yo empecé a leer que si estaba bien, que mi familia, pero todo bien por acá", expresó.



Tras su revelación, logró miles de comentarios de sus seguidores que estaban atentos a su estado señalando lo mucho que se tranquilizaban por saber que estaban bien y que no había sentido nada.

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Por el momento, las autoridades siguen realizando sus respectivos llamados de atención e indicando las medidas de precaución en caso de una réplica.

Mientras tanto, la actriz Sara Corrales continúa en su vivienda en México disfrutando de su maternidad con su hija, recién nacida, fruto de su relación con el argentino Damián Pasquini.