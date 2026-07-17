Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se viraliza libro que habría anticipado la final entre Argentina y España: revela quién ganaría

Un libro publicado antes del Mundial 2026 se volvió viral al coincidir con la final entre Argentina y España y su resultado.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Se viraliza libro que habría anticipado la final entre Argentina y España: revela quién ganaría
Libro publicado antes del Mundial 2026 sorprende al acertar la final entre Argentina y España (Foto David Ramos / AFP)

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras compartir un libro que encontró en una librería de Estados Unidos y que habría anticipado la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

Lo que más llamó la atención no fue solo que el libro menciona la final entre Argentina y España, sino que incluso describe cómo se desarrollaría el encuentro y quién levantaría la Copa del Mundo.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre los aficionados al fútbol, quienes quedaron sorprendidos por la coincidencia entre la historia del libro y la final que disputarán ambas selecciones el próximo 19 de julio.

Mujer encuentra un libro que habría predicho la final del Mundial 2026 y hasta reveló al campeón
Se viraliza libro que habría anticipado la final entre Argentina y España: revela quién ganaría (Foto dd ANDERSEN / AFP)

¿Quién ganará el Mundial 2026 según el libro?

En el video que se hizo viral, la mujer muestra varias páginas del libro, en las que aparece un partido entre Argentina y España por el título del Mundial.

Según el relato, durante los primeros 15 minutos el marcador permanece 0-0. Posteriormente, Argentina consigue abrir el marcador con el primer gol del encuentro.

Sin embargo, España logra igualar el partido minutos después y, cuando el empate parecía mantenerse hasta el final, el libro señala que la selección española marca un segundo gol en el minuto 88, sellando la victoria 2-1 y quedándose con el título de campeón del mundo.

Este detalle despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes comenzaron a compartir las imágenes del libro y a debatir sobre la sorprendente coincidencia, teniendo en cuenta que fue publicado antes del inicio del torneo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el libro que menciona la final del Mundial 2026?

El libro fue escrito por Yamile Saied Méndez y publicado el 2 de junio de 2026, pocos días antes de que comenzara la Copa del Mundo.

La obra fue creada para celebrar el fútbol y la pasión que despierta este deporte alrededor del mundo. A través de ilustraciones y una historia familiar, muestra cómo un partido puede unir a personas de distintos países, tanto dentro del estadio como frente al televisor.

Fue precisamente una de las escenas del libro la que llamó la atención de los usuarios, ya que presenta la final entre Argentina y España con un resultado que coincide con el partido que realmente se disputará este domingo.

Desde que el video comenzó a viralizarse, muchos aficionados han reaccionado con sorpresa y han compartido la publicación, preguntándose si se tratará de una simple coincidencia o si el desenlace del libro terminará pareciéndose a lo que ocurra en la gran final del Mundial 2026.

Libro publicado antes del Mundial 2026 habría revelado quién levantará la Copa
Mujer encuentra un libro que habría predicho la final del Mundial 2026 y reveló a España como ganador. (Foto Thomas COEX / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

premios para el campeon en el mundial Mundial de fútbol

¿Qué premios se lleva el campeón del Mundial?, la FIFA sorprendió con premio adicional

El ganador entre Argentina y España de la Copa del Mundo 2026 disfrutará costosos premios. La FIFA agregó uno más.

Así reaccionó Westcol cuando Luisa Castro le hizo la prueba de la hamburguesa triple Westcol

Luisa Castro puso a prueba a Westcol con la viral hamburguesa triple y su reacción sorprendió

Luisa Castro se unió a la tendencia de la hamburguesa triple y puso a prueba a Westcol con una inesperada broma.

Colombia presume una marca que ninguna otra selección le ha quitado a España desde 2024 Selección Colombia

Este es el logro que consiguió Colombia frente a España: fue la última selección en hacerlo

Colombia conserva una curiosa marca antes de la final del Mundial 2026: fue la última selección en derrotar a España.

Lo más superlike

Shakira en los ensayos de la final del mundial 2026 Shakira

Shakira reveló ensayos de su show para la final del Mundial 2026: España vs Argentina

La artista Shakira dejó ver algunos adelantos de lo que será su presentación de medio tiempo en la Copa del Mundo.

La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno” Talento nacional

La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno”

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"