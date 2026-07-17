Una mujer se volvió viral en redes sociales tras compartir un libro que encontró en una librería de Estados Unidos y que habría anticipado la final del Mundial 2026.

Lo que más llamó la atención no fue solo que el libro menciona la final entre Argentina y España, sino que incluso describe cómo se desarrollaría el encuentro y quién levantaría la Copa del Mundo.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre los aficionados al fútbol, quienes quedaron sorprendidos por la coincidencia entre la historia del libro y la final que disputarán ambas selecciones el próximo 19 de julio.

Se viraliza libro que habría anticipado la final entre Argentina y España: revela quién ganaría (Foto dd ANDERSEN / AFP)

¿Quién ganará el Mundial 2026 según el libro?

En el video que se hizo viral, la mujer muestra varias páginas del libro, en las que aparece un partido entre Argentina y España por el título del Mundial.

Según el relato, durante los primeros 15 minutos el marcador permanece 0-0. Posteriormente, Argentina consigue abrir el marcador con el primer gol del encuentro.

Sin embargo, España logra igualar el partido minutos después y, cuando el empate parecía mantenerse hasta el final, el libro señala que la selección española marca un segundo gol en el minuto 88, sellando la victoria 2-1 y quedándose con el título de campeón del mundo.

Este detalle despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes comenzaron a compartir las imágenes del libro y a debatir sobre la sorprendente coincidencia, teniendo en cuenta que fue publicado antes del inicio del torneo.

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¿Cuál es el libro que menciona la final del Mundial 2026?

El libro fue escrito por Yamile Saied Méndez y publicado el 2 de junio de 2026, pocos días antes de que comenzara la Copa del Mundo.

La obra fue creada para celebrar el fútbol y la pasión que despierta este deporte alrededor del mundo. A través de ilustraciones y una historia familiar, muestra cómo un partido puede unir a personas de distintos países, tanto dentro del estadio como frente al televisor.

Fue precisamente una de las escenas del libro la que llamó la atención de los usuarios, ya que presenta la final entre Argentina y España con un resultado que coincide con el partido que realmente se disputará este domingo.

Desde que el video comenzó a viralizarse, muchos aficionados han reaccionado con sorpresa y han compartido la publicación, preguntándose si se tratará de una simple coincidencia o si el desenlace del libro terminará pareciéndose a lo que ocurra en la gran final del Mundial 2026.