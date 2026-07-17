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Shakira reveló ensayos de su show para la final del Mundial 2026: España vs Argentina

La artista Shakira dejó ver algunos adelantos de lo que será su presentación de medio tiempo en la Copa del Mundo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira en los ensayos de la final del mundial 2026
Shakira ensaya para la final del Mundial 2026/AFP: Carl De Souza

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos imágenes de cómo van sus ensayos para su show de medio tiempo de la gran final de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo y a qué será la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 2 p.m, hora Colombia, donde la Selección de España se enfrentará a la Selección de Argentina, luego de que ambas lograran clasificar para disputarse por ser los mejores.

argentina versus españa en el mundial 2026

Por primera vez la final tendrá un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl, el cual tendrá una duración de 30 minutos, en los que varios artistas se presentarán, entre ellos Shakira, Justin Bieber, Madonna y los BTS.

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¿Cómo van los ensayos de Shakira para la final del Mundial 2026?

La barranquilla compartió un carrusel con varias fotografías y videos de cómo van sus ensayos para su presentación en la final de la Copa del Mundo.

shakira ensayando para la final del mundial

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 100 millones de seguidores, se dejó ver junto al cantante Burna Boy, con quien colaboró para hacer la canción "Dai, Dai", la cual es la oficial de este Mundial 2026.

Asimismo, se dejó ver en compañía de los niños africanos "Triplets Ghetto Kids", quienes además aparecen en el videoclip oficial, el cual suma casi 450 millones de reproducciones en YouTube.

"¡Preparándome para el domingo! ¡Nos vemos en la final de la Copa del Mundo! Dai dai, ikó, dale, allez, vamos", escribió en la descripción de la publicación.


Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios y se mostraron ansiosos por ver su presentación en este partido tan importante.

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Asimismo, muchos le hicieron saber que están tomando esta final con humor como en versus entre sus dos grandes amores, Antonio de la Rua (Argentina) contra Gerard Piqué (España).

Por ahora, no olvides que puedes ver la gran final a través del Canal RCN o desde cualquier dispositivo móvil desde la aplicación y el canal de YouTube del CANAL RCN totalmente gratis.

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