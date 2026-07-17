Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno”

Yorcelis Tobinson, la mamá de Karola Alcendra, dejó contundente mensaje para Eidevin López en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno”
¿Cuál fue el mensaje que dejó la mamá de Karola Alcendra en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado creador de contenido, sino también, por el anuncio de Karola Alcendra en el que aparentemente está embarazada.

Así también, Eidevin compartió un sorprendente video a través de sus redes sociales en el que la mamá de Karola le dejó un mensaje, desatando todo tipo de opiniones.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que le dejó la mamá de Karola a Eidevin López en sus redes?

Este viernes 17 de julio, Eidevin López ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al dejar sorprendente mensaje en sus redes acerca de una conversación que tendría con su niño interior del pasado.


Sin duda, la publicación ha generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas a través de las redes sociales al mostrar todo lo que ha logrado en su actualidad.

La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno”
Esta fue la reciente publicación que compartió Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Yorcelys Tobinson, la mamá de Karola Alcendra, dejó un mensaje que ha tomado por sorpresa a todos los internautas, en especial, por dejarle especial mensaje a Eidevin, expresándole las siguientes palabras:

“¿Por qué me hiciste llorar yerno?”, agregó la mamá de Karola en la descripción de la publicación.

¿Cómo ha sido la relación amorosa entre Eidevin López y Karola Alcendra?

Recordemos que hace varias semanas, Eidevin López y Karola Alcendra han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que vivieron en La casa de los famosos Colombia.

La mamá de Karola Alcendra le dejó curioso mensaje a Eidevin López: “Me hiciste llorar yerno”
Así se conocieron Eidevin López y Karola Alcendra. | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Karola y Eidevin han demostrado en las redes sociales que después del reality, han tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos, pues, han demostrado que son pareja en la actualidad.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Karola Alcendra en sus redes al decir que está embarazada?

Hace unos días, se viralizó una fotografía de Karola Alcendra en la que mostró fotografías de su pancita, desatando todo tipo de opiniones en redes.

Con base en esto, Eidevin López y Karola han generado todo tipo de opiniones en redes, en especial, al ver si son pareja en la actualidad o no.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

sara corrales habla del temblor en mexico Sara Corrales

Sara Corrales se pronunció luego del fuerte temblor en México

La actriz Sara Corrales se reportó luego del sismo que sufrió México este viernes 17 de julio.

Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce? Talento internacional

Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?

El futbolista noruego reapareció en sus redes con un sorprendente cambio de imagen, desatando opiniones en redes.

La tierna imagen de Koa que publicó Isabella Ladera Isabella Ladera

Isabella Ladera sorprendió al mostrar a su pequeño bebé Koa con tierno traje: “Mi pollito”

Isabella Ladera enterneció al mostrar una nueva fotografía de Koa, su bebé de tan solo cinco días de nacido.

Lo más superlike

Colombia presume una marca que ninguna otra selección le ha quitado a España desde 2024 Selección Colombia

Este es el logro que consiguió Colombia frente a España: fue la última selección en hacerlo

Colombia conserva una curiosa marca antes de la final del Mundial 2026: fue la última selección en derrotar a España.

exnovia de Blessd responde critica de embarazo Blessd

Manuela QM respondió a quien le dijo que se embarazó para amarrar a Blessd

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"