Desde hace varias semanas, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado creador de contenido, sino también, por el anuncio de Karola Alcendra en el que aparentemente está embarazada.

Así también, Eidevin compartió un sorprendente video a través de sus redes sociales en el que la mamá de Karola le dejó un mensaje, desatando todo tipo de opiniones.

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¿Cuál fue el mensaje que le dejó la mamá de Karola a Eidevin López en sus redes?

Este viernes 17 de julio, Eidevin López ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al dejar sorprendente mensaje en sus redes acerca de una conversación que tendría con su niño interior del pasado.



Sin duda, la publicación ha generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas a través de las redes sociales al mostrar todo lo que ha logrado en su actualidad.

Esta fue la reciente publicación que compartió Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Yorcelys Tobinson, la mamá de Karola Alcendra, dejó un mensaje que ha tomado por sorpresa a todos los internautas, en especial, por dejarle especial mensaje a Eidevin, expresándole las siguientes palabras:

“¿Por qué me hiciste llorar yerno?”, agregó la mamá de Karola en la descripción de la publicación.

¿Cómo ha sido la relación amorosa entre Eidevin López y Karola Alcendra?

Recordemos que hace varias semanas, Eidevin López y Karola Alcendra han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que vivieron en La casa de los famosos Colombia.

Así se conocieron Eidevin López y Karola Alcendra. | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Karola y Eidevin han demostrado en las redes sociales que después del reality, han tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos, pues, han demostrado que son pareja en la actualidad.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Karola Alcendra en sus redes al decir que está embarazada?

Hace unos días, se viralizó una fotografía de Karola Alcendra en la que mostró fotografías de su pancita, desatando todo tipo de opiniones en redes.

Con base en esto, Eidevin López y Karola han generado todo tipo de opiniones en redes, en especial, al ver si son pareja en la actualidad o no.