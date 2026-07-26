En su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 200 mil seguidores, la famosa y bella influencer cucuteña conocida como Alexa Torrex, quien fue una de las participantes más destacadas de la temporada de este año de La casa de los famosos Colombia, reveló varios video de lo que fue un encuentro soñado para ella con una de sus cantantes favoritas, Fariana, y a quien ha tomado como inspiración en su carrera musical.

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Al parecer, Alexa logró conocer a Fariana hace tres días en una entrega especial de premio y, desde ese contacto, concretaron una nueva reunión en la que compartirían experiencias, anécdotas e incluso aprovecharon el encuentro para hacer contenido para sus redes sociales y conquistar a sus fans.

Alexa Torrex y Fariana se conocieron y así reaccionaron. (AFP: Jaydee Lee)

¿Cómo es el video de Fariana y Alexa Torrex cantando juntas?

Las dos famosas colombianas no solo hicieron un trend viral para encantar a sus seguidores, sino que también decidieron interpretar una canción de Fariana juntas y a capela para demostrar lo mucho que se parecen sus voces y sus estilos a la hora de cantar.

Se trata del tema ‘Pongan atención’, uno de los clásicos más famosos de la cantante paisa y las dos demostraron no solo tener una excelente voz, sino también un gran parecido entre ellas.

En los comentarios del video publicado por la cucuteña, sus fans no dejan de halagarla no solo por lo hermosa que es, sino también por el talento que demostró tener y se mostraron muy felices por el sueño que cumplió de cantar al lado de la artista que siempre ha admirado incluso antes de su carrera en redes.

¿Alexa Torrex demostró su talento para el canto en La casa de los famosos Colombia?

Las oportunidades que se le presentaron a la influencer de revelar su pasión por el canto, ella las aprovechó y demostró en el reality de convivencia que tiene talento para la música urbana y el rap muy al estilo de Fariana.

En el himno que los participantes crearon para esta temporada, por ejemplo, la cucuteña tuvo una estrofa especial en la que demostró su capacidad de composición y que contrastó a la perfección con voces un poco más angelicales y convencionales como las de Beba.

Así pues, parece que, luego de su participación en el reality, que tuvo conclusiones tormentosas en su vida amorosa, Alexa está aprovechando para tener experiencias muy importantes en su carrera musical y para seguir cumpliendo sueños.

Alexa Torrex presumió nuevos retoques estéticos. Foto | Canal RCN.