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Alejandro Estrada y Juanda Caribe fueron captados bailando juntos: ¿hicieron las paces?

Alejandro Estrada y Juanda Caribe sorprendieron a sus seguidores luego de ser captados abrazados y bailando juntos en evento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada y Juanda Caribe bailando juntos
Alejandro Estrada y Juanda Caribe sorprendieron al mostrarse juntos. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada y Juanda Caribe sorprendieron a los seguidores de La casa de los famosos Colombia al aparecer bailando juntos durante un evento.

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¿Se acabó la enemistad? Alejandro Estrada y Juanda Caribe fueron captados bailando juntos

Una de las rivalidades más recordadas de La casa de los famosos Colombia 3 fue la de Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes protagonizaron varios cruces durante la competencia.

Sin embargo, un reciente video publicado en redes sociales sorprendió a los seguidores del reality del Canal RCN al mostrar a los dos compartiendo en medio de una celebración.

En las imágenes se observa a Alejandro Estrada y Juanda Caribe disfrutando de un evento mientras bailan abrazados, sonríen e incluso interactúan con total tranquilidad, una escena que pocos esperaban ver después de las diferencias que tuvieron meses atrás.

¿Cuál fue la historia de Alejandro Estrada y Juanda Caribe?
Alejandro Estrada y Juanda Caribe captados en evento. (Foto del Canal RCN)

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¿Qué reacciones ha dejado el video de Alejandro Estrada y Juanda Caribe?

Este video de Alejandro Estrada y Juanda Caribe ha sorprendido a sus seguidores, ya que para muchos la relación de ambos había terminado tensa tras La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse este encuentro entre ambos exparticipantes del reality del Canal RCN ha provocado múltiples opiniones y reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios celebraron el encuentro y aseguraron que era una muestra de madurez, otros señalaron que podría tratarse simplemente de un momento cordial sin que eso signifique que dejaron atrás todas sus diferencias.

Cabe resaltar que, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para aclarar si ahora tienen una cercana amistad. No obstante, a Alejandro le habían indagado recientemente sobre la razón por la que se había mostrado alejado de sus excompañeros del reality, a lo que respondió que ya llegaría el momento de volver a encontrar con ellos.

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¿Por qué Alejandro Estrada y Juanda Caribe fueron rivales en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se ganó La casa de los famosos Colombia 3 y a lo largo de la competencia tuvo fuertes diferencias con otros participantes, unos de ellos Eidevin López y Juanda Caribe.

Las diferencias eran tan grandes que, ambos se sacaban varios trapitos de sus vidas privadas como por ejemplo el pasado sentimental de Alejandro con Nataly Umaña.

La tensión fue tanta que, el Jefe tuvo que intervenir varias veces en sus rifirrafes, sin embargo, cuando ambos llegaron a la final hicieron una especie de tregua.

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