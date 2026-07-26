Jhonny Rivera sorprende al revelar su última conversación con Yeison Jiménez antes de su muerte

En el marco del que sería el cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez, uno de sus colegas se pronunció, Jhonny Rivera, quien contó cómo fue su última conversación con él.

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¿Cómo fue la última llamada entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando gran conmoción en sus familiares, amigos, colegas y fanáticos, quienes seis meses después de ese trágico día lo siguen recordando con amor y respeto.

El cantante pereirano Jhonny Rivera recientemente en conversación con la emisora Radio Uno contó cómo fue esa última conversación con Yeison Jiménez días antes de su muerte.

Jhonny reveló que para tristeza de él esa última conversación fue por teléfono y no de manera presencial como hoy hubiese querido.

Desafortunadamente no nos vimos fue por teléfono.

Esta conversación se dio después de un concierto en Cali en el que Jhonny cantó antes que Yeison. Tras su presentación el manzanareño lo llamó para felicitarlo por su show y decirle que quería verlo para darle un abrazo.

Él me marca y me dice papi te escuché, qué lindo show, quiero darte un abrazo y yo le dije ay papi voy volado, tengo que cantar, te lo debo, éxito, ese público está una chimba.

Yeison Jiménez le hizo una llamada a Jhonny Rivera días antes de su muerte. (Fotos Canal RCN)

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Jhonny Rivera reveló la petición de Yeison Jiménez en esa última llamada

Jhonny expresa su tristeza por la petición que le hizo Yeison en esa llamada en donde le pedía que se vieran para saludarse y darle un abrazo.

Sin embargo, por el afán del otro compromiso que tenía Jhonny este encuentro no se puedo dar y hoy se arrepiente de no haber sacado esos minutos de más para verse con Yeison Jiménez.

Me quedé con el mal sabor de no haberle dado el abrazo porque fue él quien me lo pidió. Eso fue el 30 de diciembre y lo de él fue el 10 de enero.



Por otra parte, Jhonny Rivera contó los planes que tenía junto a Yeison de cantar en su segundo estadio El Campín en Bogotá.

Él me había invitado a los dos conciertos del estadio e íbamos a ver sí podía por fechas. Lo felicité, le dije que era muy arriesgado, berraco, que eso solo lo hacía él y nadie más, que donde había llevado él el género.

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La periodista también le hizo una pregunta a Jhonny sobre "¿Qué le diría Jhonny Rivera a Yeison Jiménez si lo tuviese al frente?", algo que el pereirano respondió con seguridad, afirmando que solo le agradecería por todo lo que hizo por el género de la música popular en Colombia