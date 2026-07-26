Un influencer alemán se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras revelar que está enamorado de Karol G y dedicarle un curioso mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores de la artista.

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¿Quién es el influencer alemán que le declaró su amor a Karol G?

Se trata de Nea Alemán, como se hace llamar en sus redes sociales. El hombre, de aproximadamente 38 años, ha revelado que viajó hasta Medellín solo con el fin de conocer a Karol G y poder convertirse en su novio.

Karol G tiene un pretendiente alemán que le declaró su amor. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Nea expresó por medio de un video que cargó a su perfil de TikTok que siente que es su turno de conquistarla después de que se conoció su ruptura con el también cantante colombiano Feid.

"Te amo con todo. Ya tengo todas tus canciones en mi mente y quiero hacer 'Verano Rosa' parte 2 contigo", expresó.

El creador de contenido, quien ya suma miles de seguidores tras su declaración de amor, le hizo una invitación a la intérprete de 'Latina Foreva', que todos esperan que acepte.

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¿Qué invitación le hizo un influencer alemán a Karol G?

En el mismo video, el influencer invitó a Karol G a que le escribiera en los comentarios con la ilusión de poder ser su pareja sentimental.

El influencer alemán invitó a Karol G a que le escribiera. (Foto: Ian Maule / AFP)

Ante sus declaraciones, los internautas no dudaron en comentar al respecto sobre esta situación.

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¿Qué dijeron los internautas a la declaración de amor de un influencer alemán a Karol G?

La inesperada declaración de amor del influencer alemán provocó una ola de comentarios entre los seguidores de Karol G.

Muchos se tomaron la publicación con humor y no dudaron en reaccionar con mensajes divertidos, alentando a la cantante a responderle.

Incluso, algunos internautas aprovecharon para coquetear con el creador de contenido en los comentarios.

Frases como "Karol G, apúrate porque si no, lo cojo yo" o "Si Karol G no te pela, te pelo yo" se repitieron entre las respuestas, dejando claro que el video también despertó risas y complicidad entre sus seguidores.

Por ahora, Karol G, quien se encuentra en Estados Unidos ofreciendo los primeros conciertos de su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour', no se ha pronunciado sobre la inesperada declaración de amor del influencer alemán.