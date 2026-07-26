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Haaland reapareció tras el Mundial 2026 y sorprendió con inesperada confesión, ¿qué dijo?

Erling Haaland sorprendió con sus declaraciones sobre todos los memes que generó su participación y de Noruega en el Mundial.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Haaland reaccionó a los memes del Mundial 2026
Haaland habló de los memes del Mundial 2026. (AFP: Justin Setterfield)

EEl Mundial 2026 convirtió a Erling Haaland en una de sus grandes figuras, pero también en uno de los protagonistas de las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes inspirados en el delantero noruego.

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¿Cómo reaccionó Haaland a los memes del Mundial 2026?

El Mundial 2026 no solo dejó goles, récords y grandes actuaciones. También estuvo acompañado por una ola de memes que inundó las redes sociales y tuvo como uno de sus principales protagonistas al delantero noruego Erling Haaland.

Desde montajes con inteligencia artificial hasta comparaciones con personajes de ficción, colegas como Vinicius Jr. e incluso objetos cotidianos, el atacante del Manchester City se convirtió en una de las figuras más utilizadas por los usuarios para crear contenido humorístico durante el torneo.

Mientras disfruta de sus vacaciones a bordo de un yate, Haaland decidió reaccionar por primera vez a esas publicaciones en redes sociales.

"Hola muchachos, sigo de vacaciones, pero hoy vamos a hablar un poco de mis memes, hay algunos verdaderamente muy divertidos".

Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?
Haaland reaccionó a los memes del Mundial. | AFP: Roberto Schmidt

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¿Qué dijo Haaland de su meme con Vinicius Jr. en el Mundial 2026?

Entre las imágenes que aparecieron en el video había de todo: montajes en los que Haaland aparecía convertido en un vikingo, un dinosaurio, un cebollín e incluso un trapeador, haciendo alusión a su característico cabello rubio.

También reaccionó a videos generados con inteligencia artificial en los que la selección de Noruega aparecía conquistando estadios y navegando en barcos vikingos, una temática que, según explicó, encaja perfectamente con la identidad de su país.

Asimismo, expresó su asombro por lo viral que fue el meme que le hicieron inspirado en la película "¿Dónde están las rubias?" previo al partido de Noruega contra Brasil, en este meme una escena de él con Vinicius Jr.

La vida ha cambiado, lo digo de una manera positiva. A veces la gente se toma las cosas demasiado personales, pero los memes han sido simplemente increíbles, irreales. Hay que tomarse las cosas con humor y reírse”.


Cabe resaltar que, Haaland tras su excelente Mundial al nivel deportivo y mediático ha estado en el foco de todos y por ende los gigantes de Europa como el Real Madrid y PSG están buscando comprarlo para la nueva temporada.

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