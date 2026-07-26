En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura, quien fue participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló un tierno, pero conmovedor video de su bebé Lucca, fruto de su amor con el repostero uruguayo Ignacio Baladán, demostrando que prefiere estar con su papá y no con su mamá.

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Y es que en las redes sociales se ha vuelto tendencia un reto en el que se pone a los niños pequeños, que apenas aprendieron a caminar, en medio de sus dos padres, y se espera a ver a los brazos de cuál de los dos irá a parar.

La Segura llamó la atención al hablar sobre infidelidad en su relación / (Foto de AFP)

¿Cómo es el video en el que Lucca, hijo de La Segura, demuestra que prefiere a su papá?

La Segura decidió hacer el trend con su familia y, cuando puso a Lucca en medio de ella e Ignacio, empezó a llamar a su hijo con insistencia para que fuera a sus brazos, incluso recordándole que ella fue quien lo dio a luz. Sin embargo, el niño parece distraerse con algo mucho más interesante para él: un pájaro.

En el clip también podemos ver que Baladán no se esfuerza mucho en llamar a su pequeño hijo para que vaya con él, sino que solo lo mira y le aplaude un poco. Cuando por fin el niño deja de fijar su atención en el pájaro y fija su mirada en sus papás, termina yendo a los brazos del uruguayo, dejando a La Segura con el corazón partido y casi de rodillas rogándole.

¿Dani Duke quiere ser mamá con La Liendra?

Uno de los comentarios del video que más llamó la atención lo escribió Dani Duke, amiga de La Segura y pareja del también influencer conocido como La Liendra, quien mencionó que ha estado pensando en tener un varón para que la quiera más a ella, pero que se decepcionó un poco con el resultado del clip; demostrándoles a sus fans que sí está en sus planes ser mamá junto a su famoso novio.

Otros comentarios de la publicación son de risas, pues a muchos usuarios de las redes les generó gracia que el niño haya dejado a su mamá como ‘migajera’ y que “haya jugado con sus sentimientos”.

Ignacio Baladán es la pareja de La Segura / (Foto de Canal RCN)