En su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones y medio de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido bogotana conocida como Pautips reveló un interesante post con el que demostró que su vida no es tan perfecta como siempre suele mostrarla en sus redes sociales.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro rompió el silencio sobre su cruce con Pautips en MasterChef Celebrity

¿Cómo demostró Pautips que su vida no es tan perfecta como siempre la revela en redes?

La publicación está compuesta de varias postales en las que Paula Galindo, nombre de pila de la influencer, compara las fotos perfectas que suele publicar en las plataformas digitales con aquellos momentos que no revela y que no son perfectos, pero que también hacen parte de su vida.

Los tres jurados aprobaron el dip de espinaca de Pautips (Foto por Canal RCN).

En la primera foto, por ejemplo, compara una linda imagen de ella posando muy hermosa en una especie de yate con otra en la que se ve un poco estresada, cubriéndose su cabello y rostro de la brisa, el sol y el agua.

Pautips también reveló que en ese viaje se mareó en un autobús, tuvo que tomar un ferry junto a una gran cantidad de personas, le dio mucho sueño por tomar vuelos en la madrugada para lograr llegar allí, tuvo varias picadas por cuenta de los zancudos, hizo cambios improvisados de ropa a la orilla del mar, etc.

En la última postal, con dos fotos muy curiosas, comparando su espalda con un trozo de pizza, Paula quiso enviar un mensaje reflexivo a sus fans sobre todas estas situaciones:

“Detrás de cámaras, todos somos personas normales. Recuerda que la ‘vida perfecta’ no existe y que, realmente, yo soy un pepperoni. Chao [emoji de una manita con dos dedos levantados]” escribió Pautips, demostrando que su vida no es perfecta y no es siempre como la muestra en redes.

¿Cómo ha sido la participación de Pautips en MasterChef Celebrity Colombia?

Recordemos que esta influencer es una de las participantes más destacadas de la actual temporada de MasterChef Celebrity y que este programa también suele mostrar una faceta de los famosos mucho más real, pues los lleva al límite a conocer emociones que suelen gestionar de diferentes maneras.

Por ahora, Pautips se ha destacado por ser una compañera muy competitiva y creativa en cada uno de los retos y que no suele rendirse ante los obstáculos. Sin embargo, ya se ha ganado algunas críticas por su actitud en medio de la presión.

Pautips fue la última participante en ser escogida para subir al balcón en el reto de salvación (Foto por Canal RCN).