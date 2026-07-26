Karol G tuvo un curioso incidente en su concierto en Chicago y así reaccionó

El pasado viernes 24 de julio inició la tan anhelada gira de la cantante paisa de música urbana conocida como Karol G, el ‘Viajando por el mundo Tropitour’. La ciudad que tuvo la oportunidad de abrir esta gira y ver, por primera vez, todo lo que la colombiana les tiene preparados a sus fans, fue Chicago en Estados Unidos y, tanto su show como las curiosidades que se vieron, ya están siendo tendencia en las redes sociales.

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Y es que la paisa no dudó en mostrarse cercana a los asistentes a su concierto, hablando con ellos, notando los carteles que le habían llevado y mostrándose muy especial con varios de sus fans.

Karol G

Sin embargo, otro de los momentos que han dado de qué hablar en las plataformas digitales tiene que ver con un incidente que, al parecer, no estaba preparado, pero al que ella se adaptó de la mejor forma para seguir dándoles a sus fans una noche inolvidable.

¿Cuál fue el incidente que tuvo Karol G en su concierto y al que ella tuvo que adaptarse?

Al finalizar uno de estos shows, la salida de la Bichota del escenario está preparada por medio de una plataforma que debe bajarla de la tarima para hacer una “desaparición” especial y terminar el show de la mejor forma.

Sin embargo, en uno de los concierto, parece que esta plataforma tuvo inconvenientes y ella no salía del escenario completamente, sino que quedaban por fuera su rostro y parte de su torso.

Lejos de molestarse por el inconveniente técnico, lo que hizo la cantante fue interactuar con sus fans con el carisma que la caracteriza y sacaba su cabeza de la plataforma con una gran sonrisa mientras sus fans gritaban cada vez que aparecía y desaparecía agachándose.

Muchos seguidores de la colombiana han visto este gesto como un detalle especial del show, pues demostró la adaptabilidad al cambio que tiene la artista urbana y cómo es capaz de manejar a todo un público incluso en los momentos menos esperados.

¿Cuántas fechas tiene el Viajando por el mundo Tropitour?

Esta gira apenas está empezando y va para largo, pues aún le quedan más de 60 conciertos que se darán en países de varios continentes como Estados Unidos, México, Colombia, Francia, España, Alemania, Italia, Polonia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y varios más.

Karol G tiene un pretendiente alemán que le declaró su amor. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)