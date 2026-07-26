¿Ya olvidó a La Bichota? Feid es captado besándose con una chica en las playas de Marbella
Feid es tendencia luego de que se difundieran imágenes en las que aparece besándose con una joven en las playas de Marbella.
Feid ha causado múltiples reacciones en redes sociales, luego de que salieran a la luz varias fotografías en las que aparece aparentemente besándose con una misteriosa joven en las playas de Marbella.
¿Cuáles son las imágenes que muestran a Feid besándose con una misteriosa joven en las playas de Marbella?
En las últimas horas, una reconocida cuenta de Instagram especializada en contenido de reguetón compartió dos fotografías que rápidamente desataron todo tipo de reacciones. En ellas aparece el cantante paisa junto a una mujer cuya identidad, por ahora, sigue siendo desconocida.
En una de las imágenes, el intérprete de 'Luna' luce su nuevo cambio de look y una gorra verde. La joven que lo acompaña también lleva una gorra del mismo color, con la que cubre parcialmente su rostro, mientras ambos permanecen sentados en una banca ubicada frente a la playa.
Sin embargo, la fotografía que más llamó la atención fue otra en la que los dos aparecen muy cerca el uno del otro, en una escena que muchos usuarios interpretaron como un beso, desatando especulaciones y una ola de comentarios en redes sociales.
¿Cómo reaccionaron las redes a las fotografías de Feid besando a una mujer?
Las fotografías no tardaron en generar una ola de reacciones entre los seguidores del cantante.
Mientras algunos celebraron que, de ser cierta una nueva relación, Feid continúe con su vida personal, otros aseguraron que lo importante es verlo feliz, sin importar con quién esté.
Por otro lado, varios internautas aprovecharon para recordar su mediática historia con Karol G.
Algunos comentaron que el "Verano Rosa" habría llegado a su fin, mientras que otros defendieron a la artista y pidieron dejar de responsabilizarla por la supuesta ruptura, desatando un nuevo debate en redes sociales.
¿Feid se ha pronunciado sobre las fotografías en las que aparece besándose con una joven en Marbella?
Hasta el momento, Feid no se ha pronunciado sobre las fotografías que comenzaron a circular en redes sociales y en las que aparece junto a una joven en las playas de Marbella.
Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier declaración del artista. Muchos esperan que, en caso de que las fotografías correspondan a una nueva relación, sea el propio reguetonero quien decida compartirla públicamente cuando lo considere oportuno.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike