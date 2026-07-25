Feid estrenó cambio de look y este fue el detalle que más llamó la atención

Feid volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar un cambio de look en sus redes sociales. Aunque su nueva imagen no pasó desapercibida, hubo un detalle en particular que despertó todo tipo de comentarios y se convirtió en el centro de atención entre sus fanáticos.

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¿Cómo fue el cambio de look que mostró Feid en sus redes sociales?

Feid volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un inesperado cambio de imagen que compartió a través de sus redes sociales. El artista dejó atrás su estilo habitual y apareció con un corte de cabello completamente diferente, generando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

Así luce Feid en la actualidad. | AFP: Amy Sussman

En las imágenes publicadas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante urbano luce la mayor parte de la cabeza rapada, con un diseño de líneas curvas marcado sobre el cuero cabelludo.

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Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que conservó una sección de cabello únicamente en la parte posterior de la cabeza, un contraste que convirtió su nuevo look en el centro de los comentarios.

El cambio estuvo acompañado de su característica barba bien definida y un arete plateado, elementos que mantuvieron parte de su estilo personal mientras estrenaba esta renovada apariencia. Como suele ocurrir con las publicaciones del intérprete, las fotografías no tardaron en viralizarse entre sus seguidores, quienes reaccionaron al llamativo corte de cabello.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Feid a su nuevo cambio de look?

Apenas el cantante compartió las imágenes en sus redes sociales, la publicación rápidamente se viralizó y comenzó a llenarse de comentarios de quienes opinaron sobre su nuevo look. Y es que, aunque algunos elogiaron su estilo y la originalidad del corte, otros aprovecharon para hacer divertidas comparaciones y compartir sus impresiones sobre el llamativo resultado.

"Parce, ¿qué fue lo que se hizo?", "Le queda bien porque tiene actitud", "Ese corte está muy mañé", "No sé si me gusta, pero está original", fueron algunos de los comentarios.