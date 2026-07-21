La Segura llamó la atención al hablar sobre infidelidad en su relación; ¿qué opina?

La Segura volvió a captar la atención en redes sociales luego de responder una pregunta relacionada con la infidelidad. Su respuesta generó conversación entre los internautas, quienes destacaron la forma en la que habló sobre su matrimonio con Ignacio Baladán.

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¿Quién es la pareja de La Segura?

La pareja de La Segura, cuyo nombre es Natalia Segura, es el chef y pastelero uruguayo Ignacio Baladán. Ambos iniciaron su relación en 2022, después de conocerse durante una grabación de contenido para redes sociales.

Según han contado en diferentes oportunidades, el primer encuentro ocurrió en el ascensor de un hotel y, más tarde, compartieron una salida con su equipo de trabajo. Meses después de conocerse, Ignacio le pidió que fuera su novia.

Ignacio Baladán es la pareja de La Segura / (Foto de Canal RCN)

La relación dio un paso importante cuando Baladán le propuso matrimonio durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendiendo a Natalia frente a sus compañeros.

Tiempo después contrajeron matrimonio por lo civil y, actualmente, viven en Medellín junto a su hijo Lucca.

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¿Qué ha dicho La Segura sobre su relación con Ignacio Baladán?

A lo largo de los últimos meses, La Segura ha hablado en varias ocasiones sobre diferentes momentos de su matrimonio. Tanto ella como Ignacio han reconocido que la llegada de su hijo representó nuevos retos para la relación.

La creadora de contenido también ha respondido a rumores sobre el aspecto económico de su hogar. En distintas publicaciones aseguró que ambos trabajan y que las versiones sobre quién sostiene económicamente la relación no corresponden a la realidad.

La Segura ha compartido varios detalles sobre su relación con Ignacio Baladán / (Foto de AFP)

Además, recientemente reveló que aún está definiendo junto a su esposo si celebrarán su matrimonio por la iglesia o si, antes de eso, buscarán tener un segundo hijo.

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¿Qué dijo La Segura sobre la infidelidad?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, un seguidor le preguntó si alguna vez había sentido atracción por otro hombre diferente a Ignacio Baladán.

La Segura respondió compartiendo una fotografía junto a su esposo y aseguró que, siendo completamente honesta, no ha experimentado ese tipo de sentimiento desde que está con él.

Explicó que reconoce cuando una persona puede parecer atractiva, pero afirmó que no dedica tiempo a alimentar ese tipo de pensamientos ni a observar con otro interés a alguien diferente de su pareja.

Según manifestó, su atención está enfocada en Ignacio Baladán y considera que no necesita buscar ese tipo de interés fuera de su matrimonio.

Las palabras de La Segura se suman a otras ocasiones en las que ha hablado públicamente de su vida en pareja, mostrando que, además de compartir los momentos positivos, destaca el amor que siente por Ignacio.