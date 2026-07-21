La señal que Shakira le habría enviado a Piqué durante su presentación en la final del Mundial

El pasado domingo 19 de julio, se vivió la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026, en la cual quedó como campeón España, quien marcó un gol contra cero frente al equipo argentino.

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Sin duda, es una final que causó emociones, debido a los resultados, de hecho, eso mismo generó que, jugadores argentinos actuaran de manera inapropiada contras los españoles, e incluso, el cuerpo técnico se involucró.

En el caso de Leandro Paredes, quien empezó una fuerte discusión, la FIFA tomaría medidas en su contra, debido al momento incómodo que protagonizó él en el cual arremetió en contra de sus varios jugadores rivales.

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Por otro lado, esa final llamó bastante la atención ya que, por primera vez, hubo un show en entretiempo en un Mundial y para esta ocasión, los invitados fueron muy famosos, como Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Madonna; lo que generó reacciones.

¿Cuál fue la supuesta indirecta de Shakira a Piqué durante su presentación en la final del Mundial?

De acuerdo con los internautas, Shakira es “la reina de las indirectas”, por una supuesta señal que le habría enviado as Gerard Piqué, su expareja.

La acción de Shakira durante la final del Mundial que desató rumores sobre Piqué. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

Según las imágenes que circula en redes, al finalizar su presentación en el entretiempo de la final del Mundial 2026, Shakira habría hecho un corazón con sus manos, mismo que hacía cuando estaba en espacios públicos con su ex.

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De hecho, uno de esos momentos se hizo viral porque el español habría hecho caras de disgusto cuando la colombiana saludaba así a sus fans de lejos; por eso fue tomado como una señal para él.

¿Cuál fue la reacción de Gerard Piqué al ver a Shakira en el Mundial 2026?

Apenas inicio la presentación de Shakira en la final de La Copa Mundial FIFA 2026, inmediatamente se hizo viral la reacción de su hijo, Sasha, quien la cantó con todo el gusto al lado de su padre.

El detalle de Shakira en la final del Mundial que sería para Piqué.(AFP/ Kevin Kane)

Como era de esperarse, la cara del español fue captada y él solo miraba para un lado, como si estuviese evitando ver hacia enfrente en donde estaba Shakira.

Lo internautas reaccionaron y no dejaron pasar los gestos de él, celebrando que tuvo que ver una vez más a su ex brillar.