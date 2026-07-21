Técnico de Argentina respondió a los rumores de crisis al interior del equipo: esto reveló

Luego de disputarse una final en la que España terminó quedándose con en título de campeón, la Selección Argentina, encabezada por Lionel Scaloni regresó a su país, en donde fueron recibidos en las calles con una completa celebración que fue una muestra del gran cariño por parte de la hinchada.

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¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre los rumores de conflicto al interior de la Selección Argentina?

Tras su llegada a Argentina, Scaloni, técnico del equipo albiceleste, fue abordado por la prensa para conocer nuevas declaraciones sobre lo que fue su participación en el Mundial, sobre todo porque en su última aparición pública en el torneo, rompió en llanto frente a la cámaras y prefirió retirarse.

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Sin embargo, en la mañana de este martes 21 de julio, varios periodistas decidieron interrogarlo para saber qué de cierto hay en los rumores que empezaron a circular en los últimos días, en los que aseguran que al interior del equipo habrían ciertas diferencias.

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"Viste lo que hay en las redes, pasó algo en el vestuario con la arenga de Messi", dijo uno de los periodistas presentes. Frente a esto, Lionel dijo en primer lugar, que no es una persona que vea redes sociales. Posteriormente, alguien más lo increpó con lo siguiente: "Se rumoró que habían recibido presión".

El director técnico de la Selección Argentina aclaró rumores sobre la Selección Argentina.| Foto: AFP / PATRICIA DE MELO

Frente a la ola preguntas, el argentino fue insistente al mencionar que no tenía conocimiento de lo que estaban hablando, dejando con sus gestos un poco de confusión.

¿La Selección Argentina enfrenta conflictos internos tras la final del Mundial 2026?

Posteriormente, una comunicadora no dudó en preguntarle puntualmente si actualmente 'La scaloneta' está unida o si hay conflictos internos, a lo cual Scaloni respondió con un poco de desconcierto lo siguiente:

"No, no lo puedo creer lo que me estás preguntando, no no sé", señaló. Además, respondió si se mantendrá si el equipo mantendrá el nombre 'Scaloneta' aún si él decide dejar de ser el técnico de la Selección.

"No, creo que no estamos yendo para cualquier otro lado chicos, la verdad gracias", concluyó.

DT de Argentina envió contundente tras rumores de conflicto en Argentina. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Con sus declaraciones, el entrenador dejó claro que, por ahora, todo lo que se ha dicho corresponde a especulaciones por parte de la gente, pues todo parece indicar que al interior todo está en orden.