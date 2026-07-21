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Novia de Leandro Paredes se pronunció tras polémica en la final del Mundial 2026: esto dijo

Camila Galante, novia de Leandro Paredes, lanzó contundente mensaje y dejó clara su posición respecto a la participación del jugador en el Mundial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Leandro Paredes en el Mundial 2026.
Novia de Leandro Paredes rompió el silencio tras incidente del futbolista en el Mundial. Foto | JUAN MABROMATA.

En medio de la controversia que continúa generando el rifirrafe entre Leandro Paredes y los jugadores de la selección española, recientemente, Camila Galante, novia del jugador argentino, se pronunció en redes sociales para exponer su posición al respecto, situación que, como era de esperarse, no pasó desapercibida por los internautas.

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¿Qué dijo la esposa de Leandro Paredes tras el incidente que protagonizó el jugador en la finla de Mundial?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, compartió un extenso mensaje en donde reafirmó todo su amor y su apoyo a Paredes a pesar de no haber conseguido lo que tanto soñaba: la copa.

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"Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostró una vez más lo enormes que son", fueron las primeras palabras de la mujer.

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En sus declaraciones, Camila no perdió la oportunidad parar recordarle su grandeza no solo como futbolista, sino también el gran ejemplo que es para sus hijos, quienes se sienten absolutamente orgullos de la carrera que ha construido, de su sacrifico y de cómo en cada partido lo deja todo en la cancha.

La sanción que podría enfrentar Leandro Paredes tras el polémico altercado con España
Leandro Paredes podría recibir una dura sanción tras el escándalo en la final del Mundial 2026 (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Cuáles fueron las declaraciones de la esposa de Leandro Paredes, futbolista de Argentina?

También, Galante insistió en que Paredes no necesita de ningún triunfo para demostrar el gran padre y ser humano que es, pues ellos, como familia, conocen sus valores, su ejemplo y todo aquello que las cámaras no enfocan y que solo se puede ver cuando está en casa.

"Porque cualquiera puede admirar a Leandro el jugador, pero quienes tenemos la suerte de conocerte te admiramos todavía más como persona", agregó.

Finalmente, Camila también quiso agradecerle por su completa entrega, por enseñarles a seguir adelante pese al dolor, por permitirles acompañarlo a lo largo de este camino, además de reiterarle lo orgullosa que se siente por lo que fue su participación en la copa del Mundo.

"Solo tengo palabras de admiración para vos y Estoy inmensamente orgullosa, ya te lo dije muchas veces pero me siento muy afortunada", concluyó.

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