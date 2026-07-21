Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló si mostrará el rostro de su bebé tras su nacimiento

Lina Tejeiro, participante de MasterChef Celebrity 2026, compartió una reflexión sobre una de las decisiones que más ha pensado durante su embarazo: si permitirá que sus seguidores conozcan el rostro de su bebé después de su nacimiento. La actriz llamó la atención con su respuesta.

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¿Qué ha contado Lina Tejeiro sobre su embarazo?

Lina Tejeiro confirmó su embarazo a finales de abril de 2026 mediante una publicación en la que habló sobre la maternidad. Desde entonces, la actriz ha compartido algunos detalles de esta nueva etapa, aunque ha dejado claro que no revelará todos los aspectos de su proceso.

Uno de los datos que dio a conocer fue el nombre de su bebé: Gael. Además, ha contado que está viviendo el embarazo a su propio ritmo y que elegirá cuidadosamente qué momentos compartir con sus seguidores.

Lina Tejeiro ha enternecido al hablar sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

La actriz tampoco ha revelado públicamente quién es el padre del bebé ni ha hablado sobre su situación sentimental actual, por lo que ese tema ha generado preguntas entre algunos internautas.

Durante esta etapa, Tejeiro también ha comentado sobre los cambios que ha experimentado, tanto físicos como emocionales. La artista ha dicho que se ha ido conociendo de una manera diferente y que cada día descubre nuevas facetas de sí misma.

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¿Lina Tejeiro mostrará el rostro de su bebé Gael en redes sociales?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Lina Tejeiro habló sobre la posibilidad de publicar imágenes de su bebé tras su llegada.

La actriz explicó que es una decisión que sigue analizando, pues reconoce tanto el cariño que podría recibir el pequeño como los comentarios negativos que pueden aparecer en plataformas digitales.

“Es una pregunta que todavía me hago y que no tengo respuesta”, dijo.

Lina Tejeiro habló sobre la privacidad en sus redes sociales / (Foto de Canal RCN)

La actriz aseguró la artista al contar que en algunos momentos piensa que sí podría mostrarlo, mientras que en otros considera mantener esa parte de su vida más reservada.

Tejeiro también mencionó que con el paso del tiempo ha cambiado la manera en la que comparte aspectos personales en internet. Según explicó, actualmente prefiere ser más cuidadosa con la exposición de algunos integrantes de su familia y hasta de sus mascotas.

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¿Por qué Lina Tejeiro es más reservada con su vida personal?

La actriz explicó que su decisión de limitar algunos contenidos en redes está relacionada con su deseo de proteger ciertos espacios de su vida. Aunque reconoce el apoyo de muchas personas que la siguen, también señaló que existen usuarios que realizan comentarios negativos.

Por esa razón, Lina Tejeiro aseguró que todavía está evaluando qué camino tomar cuando nazca Gael. La actriz dejó claro que, por ahora, no existe una decisión final sobre mostrar o no el rostro de su bebé.

Mientras avanza su embarazo, la colombiana continúa compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa, pero manteniendo límites sobre la información que considera personal.