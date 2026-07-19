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Novia de Lamine Yamal cautiva con foto junto a la Copa del Mundial 2026: así reaccionó

Novia de Lamine Yamal reaccionó con cautivadora foto tras el triunfo de España en La Copa Mundial FIFA 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Novia de Lamine Yamal cautiva con foto tras el triunfo de los españoles. (AFP/ Molly Darlington)

Durante la tarde de este domingo 19 de julio, se vivió la final de la Copa Mundial FIFA 2026, en la cual, España venció a Argentina tras marcar un gol a cero; sin duda, fue un partido digno de una final.

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Precisamente, porque no fue para nada fácil vencer a España, ellos sabían que Argentina es un equipo rival muy fuerte y por eso, era difícil predecir quién podía ser el ganador y pese, a que el país latino estaba representando a Suramérica, muchos no se sintieron representados por ellos.

Y es que hubo una gran polémica apenas se terminó la final, ya que Leandro Paredes actuó muy rudo contra algunos de sus rivales y cruzó los límites tocándolos y empujándolos; por eso, el equipo de ambos de países tuvo que intervenir.

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Sin embargo, la sorpresa de esta final fue Lamine Yamal, quien a sus 19 años gana su primera copa del mundo y, además, se robó las miradas tras su reacción luego de ganar; por ahora, su novia cautiva con una publicación.

¿Cuál fue la publicación de la novia de Lamine Yamal tras el triunfo de los españoles en el Mundial?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Inés García, lo hermosa novia de Lamine Yamal, publicó una foto junto al jugador y la copa de los ganadores del Mundial FIFA 2026.

Lamine Yamal fue protagonista con su reacción durante la discusión entre argentinos y españoles
Novia de Lamine Yamal cautiva con foto tras la final del Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN )

En la imagen, ambos están sentados en la escalera del escenario en donde les fue entregada la copa y ambos sonríen, mientras que el joven saca la lengua; ella es la que sostiene el trofeo.

“¡Lo conseguiste! En hora buena mi amor, eres campeón del mundo”, escribió la joven.

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¿Cuál fue la reacción de Lamine Yamal tras ganar la Copa Mundial FIFA 2026?

Lo que no ha pasado desapercibido en redes sociales fue la reacción de Lamine Yamal tras ganar La Copa Mundial FIFA 2026, pues lo que hizo fue ir hasta donde Messi para abrazarlo, ya que él estaba sentado sobre la cancha.

Así reaccionó Lamine Yamal en plena discusión entre argentinos y españoles
Lamine Yamal sorprendió con su reacción durante el altercado entre argentinos y españoles. (AFP/ Pedro UGARTE )

Luego, se arrodilló en el césped para orar y agradecer a Dios y mientras eso pasaba, a su espalda estaban discutiendo sus compañeros contra los argentinos, porque Paredes arremetió en contra de ellos.

Cuando Lamine s puso de pie y giró hacia allá, Scaloni le habría dicho que se fuera para otro lado.

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