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Lina Tejeiro, Víctor Tarazona y Tavo Bernate lloran en reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Varios cocineros están en riesgo de eliminación esta noche en MasterChef Celebrity y demostraron el miedo que tienen a salir.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Varios cocineros están en riesgo de eliminación esta noche en MasterChef Celebrity y demostraron el miedo que tienen a salir.
Varios cocineros están en riesgo de eliminación esta noche en MasterChef Celebrity y demostraron el miedo que tienen a salir | Fotos del Canal RCN

Esta noche en MasterChef Celebrity estamos viviendo el primer reto de eliminación de la temporada y son varios los cocineros que están en riesgo de decir adiós a la cocina más importante de Colombia: Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Hugo Gómez, Martica Restrepo y Luciano D’Alessandro.

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Antes de comenzar el reto, y al ver varios rostros de miedo y tristeza, la bella presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes por las emociones que se les pasan por la cabeza antes de empezar a cocinar. Lina Tejeiro no pudo decir muchas palabras, pues, al parecer, tenía un nudo en la garganta por las ganas de llorar y el miedo a ser eliminada.

Víctor Tarazona en MasterChef Celebrity Colombia
Según la IA, el actor Víctor Tarazona sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué lloró Lina Tejeiro en el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity 2026?

En entrevista, Lina explicó que estaba pasando por una etapa de mucha sensibilidad en su vida y expresó que no quiere ser la primera eliminada del programa.

Por otro lado, Claudia le preguntó al actor Víctor Tarazona en quién se inspiraría para hacer un plato que no lo saque de la competencia y a él también se le inundaron los ojos de lágrimas al recordar a su perrito fallecido, a quien le dedicaría su preparación por lo mucho que significa en su vida.

¿Qué dijo el comediante Tavo Bernate acerca de su participación en MasterChef Celebrity?

Tavo Bernate habló un poco más en su turno, pues recordó cómo fueron sus inicios antes de salir adelante con la comedia y mencionó que todo lo que ha hecho en la vida, lo ha hecho con hambre, hablando de uno de sus primeros trabajos que, aunque le daba pena, lo tenía para poder comer. Además, finalizó recordando a su hijo.

Tavo dio a entender que, en este reto, también tiene hambre de ganar y que sacará su plato adelante con las mismas ganas con las que ha vivido cada día para salir adelante.

Su amigo, el comediante Iván Marín tampoco pudo evitar llorar, pues comentó que conoce las ganas que tiene Bernate de estar allí y no quiere que se vaya.

Así pues, parece que las emociones están a flor de piel en el primer reto de eliminación de MasterChef Celebrity y que ninguno de los cocineros quiere salir de la competencia, pues saben lo importante que es para crecer, conocerse y aprender mucho más.

8 famosos están en riesgo de salir de MasterChef Celebrity Colombia
Ocho celebridades están en riesgo de salir de la cocina más famosa de Colombia. (Fotos: Canal RCN)

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