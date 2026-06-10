Alejandra Salguero lanzó indirecta a Alexa tras reencontrarse con Tebi: “Reina la entiendo…”

Alejandra Salguero dio de nuevo de qué hablar luego de que compartiera un video en el que se le ve sonriente y cantando un fragmento de una canción que fue relacionada de una, con Alexa Torrex.

¿Por qué volvieron los rumores sobre Alejandra Salguero y Tebi Bernal?

Recientemente Tebi Bernal y Alejandra Salguero fueron vistos en un centro comercial desatando especulaciones de que habrían vuelto, lo que generó una reacción en Alexa Torrex en el que lanzó un contundente mensaje.

Todo comenzó cuando Tebi Bernal y Alejandra Salguero el pasado fin de semana comenzaron a compartir en sus historias de Instagram imágenes de que estaban en un centro comercial.

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Luego un video viral confirmó que efectivamente estaban juntos ese día, además de sus hijos y otras personas, incluido Valentino Lázaro, lo que desató la polémica y rumores de reconciliación.

Alejandra Salguero publicó video luego del revuelo por su encuentro con Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Aunque Alejandra Salguero en sus historias también había compartido que no habían vuelto y luego con un mensaje confirmó que era por un tema de madurez que se hablaban.

Tras esto, Alexa Torrex lanzó un mensaje en su cuenta de X donde colocó un par de mensajes con los que habría reaccionado al reencuentro entre ellos: “No me jod@s”.

Alejandra Salguero publicó video luego del revuelo por su encuentro con Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

¿Qué video compartió Alejandra Salguero tras la reacción de Alexa Torrex?

Y luego Alejandra Salguero sorprendió al lanzar un video en su TikTok donde muchos aseguran que fue una indirecta para Alexa, pues se le ve cantando un fragmento de una canción, pero por supuesto que la letra la relacionaron con todo lo que está pasando.

“Reina la entiendo por supuesto es difícil encontrar a alguien que te dé tu cuento, que sea honesto…”.

Y no solo la letra, también los gestos de ironía que hizo en el video llamaron la atención de varios y generaron comentarios sobre Alexa Torrex.

“Se está burlando de Alexa”, escribió una usuaria, mientras otros comentaron: “Y va ganando porque quedarse con Tebi es perder”.