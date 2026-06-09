Alejandra Salguero lanzó mensaje tras ser vista con Tebi en centro comercial: “ser familia”

Los nombres de Alejandra Salguero y Tebi Bernal han causado revuelo durante los últimos días luego de los rumores de una posible reconciliación luego de la cercanía que tuvo el exparticipante de La casa de los famosos Colombia con Alexa Torrex en medio de la convivencia.

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¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero que avivó rumores de reconciliación con Tebi Bernal?

Una publicación de Alejandra Salguero llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarla con los rumores que han circulado sobre su situación sentimental.

La modelo compartió un mensaje a través de las historias de Instagram junto a una imagen en la que aparece leyendo un libro relacionado con reflexiones personales.

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Sin embargo, más allá de la fotografía, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que decidió acompañar la publicación. En la imagen aparecen dos mensajes que generaron ola de comentarios.

Alejandra Salguero compartió mensaje en medio de rumores sobre Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

La primera hace referencia a los procesos de sanación y decía: “La sanidad se nota cuando dejamos de actuar desde la herida y empezamos a responder desde la gracia”, mensaje que estuvo acompañado por emojis de mariposa.

En la misma publicación también compartió una segundo mensaje que despertó diversas reacciones por posible reconciliación con Tebi Bernal.

“La madurez no siempre consiste en quedarse juntos; a veces consiste en saber separar los conflictos de pareja de la responsabilidad compartida de ser familia”.

Sin duda, los cometarios no se hicieron esperar y causaron revuelo entre los usuarios pues relacionaron el mensaje como confirmación de reconciliación a pesar de que ella dijera que no habían vuelto.

Alejandra Salguero compartió mensaje en medio de rumores sobre Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué volvieron los rumores sobre Alejandra Salguero y Tebi Bernal?

Además de las reflexiones compartidas por Alejandra, la creadora de contenido también publicó varios videos en sus redes sociales en los que aparece junto a su hijo en un centro comercial. En algunas de las imágenes también se observa compartiendo con Valentino Lázaro.

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Por su parte, Tebi Bernal también había compartido historias en las que mostraba que se encontraba disfrutando de un momento con su hija en un centro comercial, además tenía un bolso que tenía Alejandra ese mismo día.

A esto se sumó un video que ya es viral en redes sociales y en el que se ve a Alejandra Salguero y Tebi Bernal en el centro comercial.