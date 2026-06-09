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Así reaccionó Daniela Ospina tras enterarse del segundo embarazo de Laura Tobón: ¿qué dijo?

Daniela Ospina sorprendió al reaccionar al anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Daniela Ospina al embarazo de Laura Tobón
Laura Tobón confirmó su segundo embarazo y la reacción de Daniela Ospina sorprendió. (Fotos: AFP)

Laura Tobón sorprendió a sus millones de seguidores luego de revelar en redes sociales que está esperando su segundo hijo y Daniela Ospinasorprendió al reaccionar al anuncio.

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¿Qué dijo Laura Tobón sobre la llegada de su segundo hijo?

Y es que la noticia fue revelada a través de una publicación con unas imágenes en la que se le ve a la presentadora con su barriguita acompañada de un emotivo mensaje.

El anuncio lo dio a conocer luego de una entrevista que dio Laura Tobón a la revista internacional de moda y belleza Marie Claire.

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La presentadora decidió dar a conocer esta nueva etapa de su vida mediante la publicación que rápidamente se llenó de corazones y reacciones de sus millones de seguidores y algunos famosos del entretenimiento.

Así reaccionó Daniela Ospina al embarazo de Laura Tobón
Laura Tobón confirmó su segundo embarazo y la reacción de Daniela Ospina sorprendió. (Foto: AFP)

Laura Tobón habló sobre cómo está viviendo este momento de su vida: “Hay una tranquilidad que se apodera de Laura Tobón al decir que está esperando su segundo bebé: no hay pánico ni miedo, solo amor absoluto”, fue el fragmento que compartió la revista internacional.

Además, en el texto compartido también se menciona que para Laura Tobón la llegada de un segundo hijo representa una nueva etapa personal y familiar.

Tras el anuncio, la publicación comenzó a recibir miles de reacciones entre sus seguidores quienes no pudieron ocultar su emoción: “Queeeeee, me mueroooo por ver a Lucca de hermano mayor”, fue uno de los mensajes.

¿Cómo reaccionó Daniela Ospina tras el anuncio de embarazo de Laura Tobón?

Y sin duda varios famosos de entretenimiento también expresaron sus mensajes de felicitación tras el anuncio de segundo embarazo de Laura Tobón.

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Entre las personas que reaccionaron al anuncio estuvieron la actriz Viña Machado y varias presentadoras como Melina Ramírez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

Así reaccionó Daniela Ospina al embarazo de Laura Tobón
Laura Tobón confirmó su segundo embarazo y la reacción de Daniela Ospina sorprendió. (Foto: AFP)

Asimismo, llamó la atención la reacción de Daniela Ospina. Aunque la empresaria no dejó ningún comentario en la publicación, sí reaccionó con un "me gusta" al anuncio compartido por Laura Tobón, que por supuesto el detalle de inmediato llamó la atención de los 4 millones de seguidores que tiene la presentadora en su cuenta de Instagram.

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