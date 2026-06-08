Juliana Calderón se pronunció tras las críticas por su embarazo: "tranquilos y facturando"

El embarazo de Juliana Calderón ha generado conversación en redes sociales durante los últimos días. Tras la diversidad de comentarios recibidos en redes sociales, la creadora de contenido compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Artículos relacionados Fernando Solórzano El Flaco Solórzano reveló si terminó o no con Lorena Altamirano, ¿ya no hay boda?

¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?

La noticia del embarazo de Juliana Calderón comenzó a tomar fuerza después de que sus hermanas compartieran varias publicaciones en redes sociales.

Inicialmente, Yina Calderón dio a entender que se convertiría en tía, lo que despertó las primeras especulaciones. Días después, Leonela Calderón aumentó las sospechas al publicar un video en el que aparecía Juliana recibiendo un regalo con flores, frutas y un globo.

Juliana Calderón confirma su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, mencionó que sería tía, mientras Juliana reaccionaba con una sonrisa. Estas publicaciones llevaron a que numerosos internautas concluyeran que la creadora de contenido está esperando un bebé.

El tema también generó comentarios debido a que, en enero, Calderón atravesó la pérdida de Juan Manuel Rodríguez, quien habría sido su expareja. El productor visual falleció en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, hecho en el que también perdió la vida Yeison Jiménez.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026? Esta es la predicción de Mhoni Vidente

Durante ese periodo, Juliana compartió en varias oportunidades mensajes relacionados con el duelo que estaba viviendo y recordó momentos junto a Juan Manuel. Por esta razón, algunos internautas han señalado que les llamó la atención conocer la noticia de su embarazo meses después de aquella pérdida.

Juliana Calderón destacó detalles de su vínculo con Juan Manuel Rodríguez / (Fotos del Canal RCN)

Hasta el momento, Juliana Calderón no ha revelado públicamente quién es el padre del bebé ni ha compartido detalles sobre su situación sentimental actual, por lo que continúan las preguntas de algunos seguidores sobre esta etapa de su vida.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre las críticas que recibió en redes?

Luego de que comenzaran a circular comentarios sobre su embarazo, Juliana Calderón utilizó sus redes sociales para compartir una publicación que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas.

Artículos relacionados Altafulla Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre

La empresaria publicó una foto en la que aparece acostada en su cama junto a un perro. En la imagen se le ve sonriendo, mientras acompañó la publicación con un mensaje en el que dio a entender que se encontraba tranquila frente a las opiniones de las redes sociales.

Con esta publicación, Juliana dejó ver que continúa enfocada en su bienestar y en sus proyectos personales, mientras otras personas siguen comentando aspectos de su vida privada. El mensaje rápidamente llamó la atención de sus seguidores y fue compartido en diferentes plataformas.