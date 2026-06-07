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¿Quién ganará el Mundial 2026? Esta es la predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente habló del Mundial 2026 y mencionó las selecciones que, según ella, podrían llegar a la final.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Mhoni Vidente: ¿Quién ganará el Mundial 2026?
Mhoni Vidente compartió nuevas predicciones sobre el Mundial 2026. Pantallazo video

Mhoni Vidente compartió nuevas predicciones sobre el Mundial 2026, torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La astróloga publicó un video en su canal de YouTube en el que habló de los equipos que ve con más opciones de obtener el título.

La próxima Copa del Mundo tendrá un formato diferente al de ediciones anteriores. Por primera vez participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países, por lo que la expectativa entre los aficionados sigue creciendo.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026?

Mhoni Vidente aseguró que España, Portugal y Francia aparecen entre sus principales candidatos para ganar el torneo. Según su predicción, estas selecciones europeas podrían tener un papel importante durante la competencia.

La astróloga también mencionó a Argentina, actual campeona del mundo, aunque no la puso como su favorita principal. En su análisis, el título tendría más posibilidades de quedar en manos de un equipo europeo.

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Otro punto que llamó la atención fue su comentario sobre la final. Según dijo, el partido del 19 de julio de 2026 podría ser disputado por dos selecciones de Europa.

¿Qué otros pronósticos hizo Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026?

Además de hablar de los posibles ganadores, Mhoni Vidente mencionó algunas situaciones que, según ella, podrían ocurrir durante el evento. Una de sus advertencias estuvo relacionada con la seguridad en Estados Unidos.

La vidente dijo que podrían presentarse riesgos en lugares como aeropuertos, consulados o zonas cercanas a los partidos. También nombró ciudades como Houston, Miami y Chicago, aunque esta última no será sede del Mundial.

Sobre México, señaló que podría registrarse un temblor en una fecha cercana a un partido de la Selección Mexicana. Según explicó, no ocurriría durante el encuentro y no tendría consecuencias graves.

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Foto: Freepik

El Mundial 2026 marcará un cambio importante en la historia del torneo. Será la primera vez que la competencia tenga 48 selecciones participantes.

Además, la organización estará a cargo de México, Estados Unidos y Canadá. Esta será la primera edición que se realice de manera conjunta en tres países.

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