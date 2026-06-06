El Flaco Solórzano reveló si terminó o no con Lorena Altamirano, ¿ya no hay boda?

Después de varios días de especulaciones en redes sociales, Flaco Solórzano aclaró el estado de su relación con Lorena Altamirano.

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¿Cómo empezaron los rumores de ruptura entre El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano?

Todo comenzó cuando semanas atrás la actriz compartiera varios videos donde aparecía llorando durante un concierto de concierto de Kany García en la capital colombiana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 publicó varios videos en los que se mostraba cantando y hasta llorando con algunas canciones más melancólicas.

Lo que llamó la atención fueron dos hechos, el primero que Lorena estaba sola y segundo el mensaje que dejó junto a uno de sus videos en el que hizo alusión a que estaba sanando con esas canciones.

“Una curita para el corazón”.

Como era de esperarse estos videos y mensaje de Lorena no pasaron por desapercibido y muchos empezaron a indagarle por su compromiso con el actor Fernando Solórzano, preocupados por si este se había roto.

¿Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano terminaron? (Foto Canal RCN)

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¿Cómo puso fin a los rumores de ruptura El Flaco Solórzano?

El actor ante esta ola de rumores y especulaciones decidió compartir unas románticas fotografías al lado de Los Cerros de Mavicure, ubicados en el departamento del Guainía

En las instantáneas la pareja de actores se mostró más enamorada que nunca, con besos y gestos de amor al lado de este paisaje colombiano. Además, se dejaron ver acompañados de varios amigos que los acompañaron en esta experiencia.

Con estas fotos el actor puso fin a los rumores de ruptura que empezaron a coger fuerza en redes sociales en las últimas semanas.

Cabe resaltar que, el actor le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cómo empezó la relación de El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano?

Lorena Altamirano confesó en La casa de los famosos Colombia 3 cómo empezó su relación con el experimentado actor.

La actriz le confesó a Valentino Lázaro que, todo comenzó durante las grabaciones de una película en donde ella estaba empezando y donde Fernando era un referente para ella en la actuación.

Nos conocimos trabajando, esa era mi primera película, yo estaba muy nerviosa y yo no estaba en plan de coqueteo o conquista porque la verdad cuando lo vi fue admiración, no fue como ‘me encantó'.

Asimismo, reveló que, durante ese proyecto el actor fue el que tomó la iniciativa de conquistarla, algo a lo que ella no pudo resistirse asegurando que, pasó de verlo con admiración a con ojos de amor.