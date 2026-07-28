Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes

La influenciadora aclaró por qué se realiza retoques en su rostro, mostrando detalles de su nuevo procedimiento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes
¿Por qué Andrea Valdiri se hace retoques? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en centro de atención mediática no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, por confirmar su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Así también, La Valdiri explicó la razón mediante sus redes acerca de los retoques que se realiza en su rostro y dejó un contundente mensaje al respecto.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón porque La Valdiri se realiza retoques en su rostro?

Cabe destacar que Andrea Valdiri se ha destacado no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino también, por todos los sucesos que realiza en su vida cotidiana.

¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes
Esta es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques. | Foto: Canal RCN

De este modo, Andrea Valdiri tomó por sorpresa a sus seguidores por mostrar con claridad cuál fue la razón por la que se realizó retoques en su rostro.

En una reciente historia compartida por parte de La Valdiri a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, explicó la razón por la que se realiza retoques, pues, expresó las siguientes palabras:

“Vine a hacerme mis retoques de los 35. Yo sé que hay que envejecer dignamente, pero esto para mí es digno. Yo me atiendo con asesora desde los 23 años”, agregó La Valdiri.

Con base en esta confesión que compartió la influenciadora, se evidencia que se realiza retoques en su rostro para mantenerse en forma y poder mantener un estilo de vida saludable.

Artículos relacionados

¿Cuándo terminó Andrea Valdiri con Juan Daniel Sepúlveda?

Es clave mencionar que Andrea Valdiri ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas dimariagitales por todos los detalles que ha compartido desde que confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes
Así terminó La Valdiri con su expareja. | Foto: Canal RCN

La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues, la exrelación que tenía Andrea con Juan Daniel, generó todo tipo de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales.

Aunque la influenciadora no explicó detalles acerca de la razón por la que terminó con Juan Daniel, se evidencia que terminaron de buena manera y cada uno continuó su camino por separado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Westcol tiene VIH? El streamer reaccionó a los rumores sobre su estado de salud. Westcol

¿Westcol padece de VIH? Esto respondió el streamer tras los rumores sobre su estado de salud

Un rumor sobre la salud de Westcol se hizo viral en redes y el streamer reaccionó con un mensaje en X.

Paola Turbay reveló el difícil momento que vivió en Europa: le robaron todas sus pertenencias Paola Turbay

Paola Turbay fue víctima de un grave robo durante sus vacaciones; esto reveló

Paola Turbay contó que le robaron maletas, morrales y pasaportes durante un viaje por Europa.

El rincón de la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM que se llevó todas las miradas. Blessd

El detalle de la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM que llamó la atención

Revelan cómo es la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM y los detalles no pasaron desapercibidos.

Lo más superlike

Katy Perry vive incómodo momento en plena presentación. Viral

Katy Perry protagonizó incómodo momento al querer llegar al escenario dentro de una botella gigante

Katy Perry vivió un incómodo episodio en Malta cuando intentó llegar al escenario con la ayuda del público.

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

Claudia Bahamón anunció sanción a participante Claudia Bahamón

Claudia Bahamón anunció el castigo que recibirá un participante de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?

Cristian Castro habló de la participación de Shakira en el Mundial 2026. Shakira

Cristian Castro lanzó indirecta a Shakira tras su participación en el Mundial 2026; esto dijo