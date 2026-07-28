Desde hace varias semanas, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en centro de atención mediática no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, por confirmar su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Así también, La Valdiri explicó la razón mediante sus redes acerca de los retoques que se realiza en su rostro y dejó un contundente mensaje al respecto.

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¿Cuál es la razón porque La Valdiri se realiza retoques en su rostro?

Cabe destacar que Andrea Valdiri se ha destacado no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino también, por todos los sucesos que realiza en su vida cotidiana.

Esta es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques. | Foto: Canal RCN

De este modo, Andrea Valdiri tomó por sorpresa a sus seguidores por mostrar con claridad cuál fue la razón por la que se realizó retoques en su rostro.

En una reciente historia compartida por parte de La Valdiri a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, explicó la razón por la que se realiza retoques, pues, expresó las siguientes palabras:

“Vine a hacerme mis retoques de los 35. Yo sé que hay que envejecer dignamente, pero esto para mí es digno. Yo me atiendo con asesora desde los 23 años”, agregó La Valdiri.

Con base en esta confesión que compartió la influenciadora, se evidencia que se realiza retoques en su rostro para mantenerse en forma y poder mantener un estilo de vida saludable.

¿Cuándo terminó Andrea Valdiri con Juan Daniel Sepúlveda?

Es clave mencionar que Andrea Valdiri ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas dimariagitales por todos los detalles que ha compartido desde que confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Así terminó La Valdiri con su expareja. | Foto: Canal RCN

La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues, la exrelación que tenía Andrea con Juan Daniel, generó todo tipo de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales.

Aunque la influenciadora no explicó detalles acerca de la razón por la que terminó con Juan Daniel, se evidencia que terminaron de buena manera y cada uno continuó su camino por separado.