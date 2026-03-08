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Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante

El género vallenato está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida figura en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante
¿Quién fue la reconocida figura del vallenato que falleció? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de una reconocida figura quien dejó un importante legado en el folclor y en el género vallenato.

Tras confirmarse el fallecimiento de la figura, el reconocido cantante Iván Villazón, compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento del importante referente del vallenato, quien fue uno de los gestores culturales de este género.

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¿Quién fue la reconocida figura del vallenato colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Darío Pavajeau Molina se ha convertido en tendencia no solo por el importante legado que obtuvo en su amplia trayectoria profesional, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante
Así se confirmó el fallecimiento de Darío Pavajeau Molina. | Foto: Freepik

Darío se convirtió en uno de los grandes referentes del género en Colombia, en especial, por ser gestor cultural, folclorista y directivo de la Fundación Festival de la leyenda vallenata, quien luchó a lo largo de su vida por fortalecer este género como un importante patrimonio en el país.

La noticia fue confirmada por varias fuentes nacionales, pero también, por parte de un comunicado compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram Festival Vallenato Oficial, quien expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Su nombre hace parte de la historia de Valledupar y del Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy recordamos el legado de Darío Pavajeau Molina, promotor del Festival, servidor público y un gran defensor de nuestras tradiciones. Darío, seguirá siendo el rey de los amigos y el parrandero mayor”, dice el comunicado.

¿Cómo despidió el cantante Iván Villazón a Darío Pejavau mediante sus redes?

Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante
Así despidió Ivál Villazón a Darío Pavajeau Molina. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que una de las figuras más representativas del vallenato en Colombia es Iván Villazón, quien compartió un doloroso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un mensaje de despedida por el gran legado que dejó Darío Pavajeau Molina en su carrera, pues, se despidió de la siguiente manera:

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“Hoy parte al cielo Dario Pavajeau Molina un vallenato ilustre, excelente amigo e impulsor desde mis inicios. Sentido pésame a su querida esposa Maria Elisa a sus hijos, Dario José, Vicky, Silvia y familiares. Descansa en paz querido amigo. Te recordare

Tras confirmarse la muerte del destacado gestor cultural del género vallenato Darío Pavajeau Molina, varios de sus seguidores y allegados le rindieron un especial homenaje, por el importante legado que dejó a lo largo de su carrera profesional.

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