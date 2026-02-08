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Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó

Los dos participantes se llevaron un sorpresivo susto en la cocina de MasterChef en el que casi tienen un accidente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó
¿Quél les ocurrió a Emiro Navarro y Verónica Orozco? | Fotos: Canal RCN

Durante el reto de este domingo 2 de agosto, los participantes se sorprendieron al ver que no solo tuvieron 45 minutos para preparar sus respectivos platillos, sino también, por obtener el pin de inmunidad.

Además, dos de las celebridades que más llamó la atención por parte del jurado fueron Verónica Orozco y Emiro Navarro, quienes vivieron un momento lleno de tención cuando estaban preparando su menú.

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¿Cuál fue el sorpresivo momento que vivieron Verónica Orózco y Emiro Navarro?

Cuando inició el reto, cada una de las celebridades aprovechó la oportunidad para elegir a sus respectivos equipos, teniendo en cuenta con quién se desempeñarían mejor durante el reto.

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó
Esto ocurrió en el reto de MasterChef. | Foto: Canal RCN

Dos de los participantes que quedaron sin pareja fueron Emiro Navarro y Verónica Orozco, quienes trabajaron juntos a pesar de no tener equipo.

Por ello, los dos participantes generaron todo tipo de reacciones por parte sus compañeros y, también, por parte del jurado, quienes se percataron de algunos errores que tuvieron en la cocina.

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó
Este fue el reto de Emiro Navarro y Verónica Orozco. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más reacciones dejó por parte de los internautas, fue cuando Emiro y Verónica se llevaron un susto, al ver que casi se queman al agregar uno de los ingredientes en la olla.

De este modo, los internautas generaron todo tipo de opiniones al ver que a pesar de que no fueron elegidos por parte del jurado para pasar al atril, generaron todo tipo de humor por todo lo que hicieron en la cocina.

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¿Cuál fue la pareja que ganó el pin de inmunidad de MasterChef Celebrity?

El jurado conformado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, generaron una gran variedad de opiniones a lo largo del reto al evaluar con detalle el potencial de todas las celebridades en la cocina más famosa del país.

Por ello, el jurado aprovechó la oportunidad para que pasaran al atril las celebridades que más potencial tuvieron y, de igual modo, al ver quiénes se equivocaron.

En medio de su elección, aprovecharon la oportunidad para elegir a Víctor Tarazona y Emmanuel Restrepo, quienes obtuvieron el pin de inmunidad al obtener el logro más importante en la cocina.

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