Un famoso cantante colombiano atraviesa un difícil momento personal, el cual decidió compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. El artista anunció el fallecimiento de un ser muy especial para su familia y le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a miles de internautas.

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¿Quién es el famoso cantante colombiano que se encuentra de luto tras la pérdida de un ser querido?

Se trata del cantautor vallenato Felipe Peláez, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar que su perrito llamado Guardián, que lo acompañó durante 14 años, falleció.

Felipe Peláez conmovió las redes al anunciar la muerte de su fiel mascota. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

La noticia estuvo acompañada de un video en el que aparece el animal acostado mientras mueve su colita, en una de las últimas imágenes que el artista conserva junto a su fiel compañero.

En la publicación, el intérprete destaca la belleza del perrito en su vejez y expresa que le gustaría llegar a tener una vejez así como la del can.

Sus palabras rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por la despedida que dedicó a quien consideró un integrante más de su familia.

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¿Qué mensaje compartió Felipe Peláez despidiendo a su perrito y que conmovió?

Junto al video, Felipe Peláez escribió un emotivo mensaje en el que recordó los 14 años que Guardián permaneció a su lado y explicó que, debido a su avanzada edad, poco a poco comenzó a apagarse.

Felipe Peláez compartió emotivo mensaje de despedida en redes tras la pérdida de su mascota. (Foto: Freepik)

El artista también aseguró que tanto él como su familia hicieron todo lo posible para brindarle bienestar y devolverle, aunque fuera en parte, el amor incondicional que siempre les entregó.

Además, confesó que será imposible borrar la huella que dejó en sus vidas y expresó que siempre lo recordarán con cariño.

"Te fuiste apagando poco a poco; tratamos de darte siempre el mayor bienestar posible, ese que nunca alcanzaría la vida para compensar todo el amor que nos entregaste. Dudo que tu huella pueda olvidarse; te amaremos por siempre, mi viejito lindo", escribió.

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¿Cómo reaccionaron las redes a la publicación de Felipe Peláez?

La publicación del cantante recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de seguidores y amigos, quienes lamentaron la partida de Guardián .

Entre los comentarios, varios usuarios escribieron frases como: "Ese sí es el amor más grande del planeta", "Hermoso. Abrazo para toda la familia" y "Dios los bendiga, este angelito los estará cuidando siempre".

Otros también recordaron los 14 años que el perrito acompañó al artista y resaltaron que hizo honor a su nombre, demostrando fidelidad y compañía hasta el final.