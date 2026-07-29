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Reconocido cantante colombiano sorprendió tras someterse a procedimiento estético; luce irreconocible

El artista mostró el procedimiento estético al que se sometió y su nueva apariencia se volvió viral en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cantante colombiano se realizó una armonización facial y sorprendió con su cambio de apariencia
Reconocido cantante colombiano sorprendió tras someterse a procedimiento estético (Foto IA)

Un reconocido cantante colombiano se convirtió en tendencia en redes sociales luego de mostrar el procedimiento estético al que decidió someterse. El cambio en su rostro llamó la atención de sus seguidores, quienes aseguraron que luce completamente diferente.

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Las imágenes del antes y el después rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde cientos de usuarios debatieron sobre su nueva apariencia.

Reconocido cantante colombiano mostró el resultado de su procedimiento estético y sorprendió a sus seguidores
Artista colombiano se realizó una procedimiento facial y sorprendió con su cambio de apariencia (Foto IA)

¿Quién es el cantante colombiano que se realizó un procedimiento estético?

Se trata de Luister La Voz, nombre artístico de Luis Carlos Cabeza de Ávila, cantante y compositor colombiano que se ha destacado por sus canciones de champeta urbana y de ritmos afrocaribeños.

El artista inició su carrera de manera independiente, impulsando su música a través de redes sociales, donde comenzó a ganar reconocimiento gracias a su estilo.

Aunque durante varios años fue ampliamente conocido en la región Caribe, en los últimos meses su música logró trascender a nivel nacional, consolidándose como una de las figuras más populares del género.

Ahora, el cartagenero volvió a captar la atención del público, pero esta vez no por una nueva canción, sino por el procedimiento estético al que decidió someterse.

Así luce reconocido cantante colombiano tras realizarse una armonización facial
Luister la voz mostró el resultado de su procedimiento estético y sorprendió a sus seguidores (Foto Canal RCN)

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¿Qué procedimiento se realizó Luister La Voz?

A través de redes sociales se hicieron virales las imágenes del procedimiento estético que se realizó el cantante.

Según mostró el médico encargado del tratamiento, Luister La Voz se sometió a una armonización facial, un conjunto de procedimientos estéticos no quirúrgicos que buscan mejorar la simetría y el equilibrio del rostro.

En el caso del cantante, el especialista explicó que fueron aplicadas 10 jeringas de ácido hialurónico durante la intervención.

Además, el médico aseguró que este procedimiento corresponde únicamente a la primera etapa del tratamiento y que, en el futuro, el artista podría someterse a nuevos retoques para completar el resultado esperado.

Las imágenes del cambio físico no tardaron en generar cientos de comentarios. Mientras algunos seguidores elogiaron su nueva apariencia, otros aseguraron que el cantante luce muy diferente a como se veía antes del procedimiento estético.

“Cambió hasta de código postal”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las publicaciones del cambio de look del artista.

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