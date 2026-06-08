Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee; su reacción se volvió viral

Felipe Peláez protagonizó un curioso momento durante su llegada a Barranquilla. El cantante colombo-venezolano, una de las voces más reconocidas del vallenato romántico, fue confundido por varias mujeres con Daddy Yankee, uno de los artistas más importantes del reguetón. La escena quedó registrada en video y rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

¿Cómo reaccionó Felipe Peláez tras ser confundido con Daddy Yankee?

El hecho ocurrió cuando Felipe Peláez llegó a la capital del Atlántico y fue abordado por un grupo de mujeres que, al parecer, creyeron estar frente al intérprete puertorriqueño.

En el video se escucha la emoción de las seguidoras, quienes expresaron su alegría por conocer al supuesto Daddy Yankee.

Felipe Peláez llama la atención en redes / (Foto de AFP)

Entre risas y frases de cariño, una de ellas aseguró que era “su mejor día” y le dio la bienvenida al país, sin notar que en realidad estaba frente al artista vallenato. La situación sorprendió al propio Felipe Peláez, quien decidió grabar el momento y compartirlo con sus seguidores.

La confusión llamó la atención porque ambos artistas pertenecen a géneros muy distintos. Mientras Felipe Peláez ha construido su carrera con canciones como El amor más grande del planeta, Tan natural y Loco, Daddy Yankee es reconocido mundialmente por éxitos urbanos como Gasolina, Dura, Con calma, entre otras.

¿Por qué confundieron a Felipe Peláez con Daddy Yankee?

Felipe Peláez tomó la situación con humor y no mostró molestia por la confusión. En lugar de interrumpir de inmediato el momento, el cantante dejó ver su sorpresa y compartió la anécdota en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron con comentarios divertidos.

El artista, conocido también como Pipe Peláez, ha mantenido una relación cercana con su público gracias a su estilo romántico y a su forma tranquila de interactuar con sus seguidores. Por eso, su reacción fue destacada por quienes vieron el video.

Daddy Yankee (Foto: AFP)

Aunque la situación generó risas en redes sociales, varios usuarios señalaron que la confusión no parece tan descabellada. Tanto Felipe Peláez como Daddy Yankee lucen actualmente un estilo muy parecido: cabello muy corto, casi siempre lucen gafas oscuras de gran tamaño, barba prácticamente inexistente y una apariencia más sobria que la que ambos mostraban años atrás.