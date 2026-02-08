Omar Murillo y Koral Costa despiertan rumores de reconciliación tras curiosa publicación en redes

Omar Murillo volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar una fotografía y un mensaje junto a Koral Costa que despertaron rumores sobre una posible reconciliación.

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¿Cuál es la foto que publicó Omar Murillo y que despertó rumores de reconciliación con Koral Costa?

En las últimas horas, el actor caleño Omar Murillo llamó la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a Koral Costa mientras disfrutan de un momento de relajación en una tina de espuma.

Omar Murillo sacudió las redes al publicar foto junto a Koral Costa. (Foto: Canal RCN)

Aunque el artista no reveló cuándo ni dónde fue tomada la fotografía, la publicación generó rumores sobre un posible acercamiento entre ambos, especialmente por el mensaje que acompañó la imagen y que varios internautas interpretaron como una señal de reconciliación.

En sus palabras, Omar Murillo aseguró que difícilmente encontraría a una mujer como Koral Costa, además de expresar que la ama y que la extraña, una dedicatoria que llamó la atención de sus seguidores.

"Jamás encontraré una como ella. Te amo, Koral, eres una mujer como ninguna, te extraño❤️", escribió.

La publicación no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios comentaron sobre la posibilidad de que la pareja esté retomando su relación.

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¿Cómo reaccionaron en redes tras la publicación de Omar Murillo junto a Koral Costa?

Tras la publicación de Omar Murillo junto a Koral Costa, varios seguidores reaccionaron con sorpresa y emoción en los comentarios, pues algunos interpretaron la imagen y el mensaje del actor como una posible señal de reconciliación.

“¿De qué me estoy perdiendo?”, “sería maravilloso verlos de nuevo, son tanto amor juntos” y “siento que nunca terminaron, vuelvan” fueron algunas de las opiniones que dejaron los internautas.

Además, otros usuarios celebraron la posibilidad de que la pareja retomara su relación y expresaron su apoyo con mensajes como “por fin regresaron”.

Sin embargo, hasta el momento, ni Omar Murillo ni Koral Costa han confirmado públicamente si se trata de una reconciliación.

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¿Por qué terminaron Omar Murillo y Koral Costa?

A comienzos de 2026, Omar Murillo y Koral Costa sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de su relación después de más de 17 años juntos.

Omar Murillo y Koral Costa anunciaron su separación a comienzos de 2026. (Foto: Canal RCN)

La pareja explicó que la decisión hacía parte de un proceso personal y que, aunque tomaban caminos diferentes, mantenían el cariño y respeto que construyeron durante su historia.

En su momento, Koral Costa señaló que la separación no estuvo relacionada con una infidelidad o falta de amor, sino con los cambios y proyectos individuales que cada uno empezó a vivir.