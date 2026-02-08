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Yina Calderón compartió su reacción frente a la revelación de género de su hermana: ¿qué dijo?

Salió a la luz un video en el que Yina Calderón reaccionó al enterarse que será tía de una niña tras el embarazo de Juliana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yina Calderón compartió su reacción frente a la revelación de género de su hermana: ¿qué dijo?
Este fue el mensaje que compartió Yina Calderón durante la revelación de género de su hermana. | Fotos: Canal RCN

El nombre de Juliana Calderón se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse la revelación de género del bebé que espera, pues, será una niña.

Con base en esto, ha circulado un video mediante las redes sociales sobre lo que dijo Yina Calderón frente a su deseo de ser tía de una niña, pues, sus seguidores han generado una ola de opiniones al respecto.

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¿Cómo fue la revelación del género que espera Juliana Calderón?

En horas de la tarde de este domingo 2 de agosto, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se llevaron a cabo en la revelación de género de Juliana Calderón.

Yina Calderón compartió su reacción frente a la revelación de género de su hermana: ¿qué dijo?
Así fue la revelación de género de Juliana Calderón. | Foto: Canal RCN

En un reciente video compartido por parte de uno de los allegados de Juliana llamado Julio Flórez, se evidencian todos los detalles con respecto a todo lo que ocurrió durante la revelación de género.

Por ello, los internautas se sorprendieron al ver que Juliana apareció tomada de la mano junto a un hombre quien aparentemente es su pareja y el padre de la niña que esperan.

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En el video se evidencia que Juliana y todos sus allegados se sorprendieron al ver que la bebé que espera será una niña, quien, se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Yina Calderón frente a la revelación de género del bebé de su hermana Juliana?

En un reciente video que salió a la luz en redes sociales, se evidencian las palabras que compartió Yina Calderón antes de enterarse que sería tía de una niña.

Las palabras que compartió Yina frente a la revelación de género de su hermana han generado todo tipo de opiniones en redes sociales, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo soy la tía Yina, yo pienso y quiero que sea una niña”, reveló Yina Calderón.

Con base en estas palabras, los internautas se han sorprendido al ver que una vez más lo hizo Yina Calderón con todas sus predicciones, pues, anticipó su anhelo de querer ser tía de una niña y, posterior, acertó en su pronóstico

En otro video circulado en redes, se evidencia que se mostró orgullosa frente a la revelación del género de su hermana, a diferencia de Claudia, quien tuvo una inesperada reacción al ver que no será niño.

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