Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por saber quién es el papá del bebé que espera Juliana Calderón.

Por ello, varios de sus seguidores se han sorprendido con una historia que compartió su madre a través de sus redes sociales en el que aparece junto a un hombre de manera cariñosa.

Artículos relacionados Felipe Saruma Sofía Jaramillo reapareció en redes tras beso con Felipe Saruma: ¿qué dijo?

¿Quién es el hombre que sería el papá del bebé que espera Juliana Calderón?

Juliana Calderón espera a una niña. | Foto: Freepik

En la tarde de este domingo 2 de agosto, una gran variedad de internautas han generado todo tipo de reacciones en redes, por todos los acontecimientos que se han llevado frente a la revelación de género del bebé que espera Juliana Calderón.

Por esta razón, Merly Ome la mamá de las hermanas Calderón, compartió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, una fotografía en la que aparece su hija junto a un hombre.

En la fotografía se evidencia que Juliana Calderón aparece junto a un hombre quien también está vestido de blanco, con quien aparece de manera cercana frente a cuál será el género del bebé que esperan, que será una niña.

Aunque por el momento se desconoce la identidad del hombre con el que Juliana aparece en la fotografía, se evidencia que es el hombre con el que está atravesando por un importante momento frente a la revelación del género de su bebé.

¿Qué otros detalles se han compartido durante la revelación del género del bebé que espera Juliana Calderón?

En los recientes videos que han compartido las hermanas Calderón, se evidencia que todos aprovecharon de un gratificante momento, en especial, por saber cuál es el género del bebé que esperan, quien será una niña.

Con base en esto, la mamá de las Calderón, Merly Ome, siguió compartiendo un video a través de su cuenta oficial de Instagram todos los detalles que se han vivido hasta el momento durante la revelación de género.

Así fue la revelación del género del bebé de Juliana Calderón. | Foto: Freepik

Aunque por el momento se desconoce cuál es el género del bebé que espera Juliana Calderón, los internautas han generado todo tipo de opiniones por el importante momento que está atravesando Juliana, generando todo tipo de opiniones al respecto en las redes sociales.